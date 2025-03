Imobiliárias de Curitiba registram aumento expressivo por studios

Studios são os imóveis mais procurados por investidores curitibanos. O valor do m2 desse tipo de imóvel subiu 20,4% de 2022 para 2024, passando de R$ 8.760 para R$ 12.700. Em bairros nobres, como o Batel, o crescimento foi superior, chegando a 36,3% em apenas um ano.

É o que revela um levantamento da plataforma de imóveis novos Órulo. Clientes de imobiliárias investem nesses produtos, o que também acaba fomentando a locação.

Movimento percebido pela coordenadora do setor de locação da Galvão Locações, que faz parte da Rede Una Imóveis Conectados, Ana Luiza Puhl. “No primeiro bimestre deste ano angariamos cinco studios. Além disso, temos parceria com uma proprietária que construiu um prédio no bairro Atuba, somente de studios, e nove deles (de um total de 16) ficaram sob nossa administração, o restante ela faz airbnb”, conta Ana Luiza.

Ainda de acordo com Ana Luiza, muitos proprietários se enquadram no perfil investidor. “Normalmente eles investem em apartamentos compactos, de 1 e 2 quartos, até 3 quartos. A maioria dos imóveis que a gente alugou nesses primeiros meses de 2025 está na região central, no próprio Centro, no Portão, no Água Verde e no Centro Cívico”, complementa.

Studios em alta

Os studios seguem valorizados porque costumam apresentar localização privilegiada, em regiões centrais e de fácil acesso a comércios, shoppings, estações de ônibus e transporte compartilhado, facilitando o acesso ao trabalho e lazer. Apresentam baixo custo de manutenção, por terem uma área residencial menor e infraestrutura moderna, com áreas comuns completas, incluindo opções de serviços com tecnologia embarcada.

Com apartamentos compactos e áreas variando entre 15 e 40 m2, os studios são alvo de investidores interessados na alta demanda pela locação e valorização deste tipo de imóvel. E também de casais sem filhos em busca de uma moradia moderna e funcional, além de jovens e estudantes, que valorizam localização estratégica e a funcionalidade do espaço.