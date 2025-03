Polícia prende suspeito de morte após treta em jogo de sinuca

Um homem de 46 anos, foi preso pela Policia Civil do Paraná (PCPR), suspeito de ter matado Lourdes Inácio do Nascimento, 66 anos, no bairro Ganchinho, em Curitiba, durante uma partida de sinuca. O crime ocorreu no dia 8 de julho de 2022.

De acordo com a investigação, o autor dos disparos interpretou que a vítima pegaria uma arma atrás do balcão do estabelecimento após uma discussão.

“No local, três indivíduos que estavam presentes não prestaram assistência à vítima nem acionaram socorro, apesar de poderem fazê-lo sem risco pessoal. Esses indivíduos, com idades entre 33 e 39 anos na época do crime, foram indiciados por omissão de socorro majorada pelo resultado morte”, disse o delegado Victor Menezes.

O homem preso não teve o nome divulgado foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e pelo meio que impossibilitou a defesa da vítima. A punição pode chegar a 30 anos. Um dos indiciados por omissão de socorro tem registro anterior por crime no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.