Uma cena impressionante chamou atenção de motoristas que trafegavam, na noite desta terça-feira (25), pelo km 668,3 na BR-376, na região de Guaratuba, litoral do Paraná. Um ônibus completamente incendiado motivou o bloqueio de uma das pistas da rodovia no sentido Santa Catarina.

O incêndio no coletivo ocorreu perto das 19h e, apesar da destruição total do ônibus, ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve interdição parcial da rodovia.

Ainda não se sabe qual foi a causa do incêndio no veículo, bem como seu destino e origem. Ninguém ficou ferido.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!