Onda de calor em Curitiba? Previsão do tempo indica máxima perto de 30ºC

Se depender da previsão do tempo para Curitiba, os próximos dias serão de muito calor na capital dos paranaenses. Segundo dados do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as temperaturas em Curitiba devem atingir máximas próximas aos 30°C nos próximos dias, temperatura digna de Verão. A onda de calor chega acompanhada de chuva em todos os próximos 10 dias, pelo menos.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba a temperatura máxima deve alcançar os 29°C nesta quarta-feira, com mínima de 18°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 52% e 95%, o que pode intensificar a sensação de calor.

Para quinta-feira, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com máxima de 29°C e mínima de 18°C.

Esta onda de calor é resultado de uma massa de ar quente que se instalou sobre a região Sul do Brasil. Apesar do calor intenso, os meteorologistas alertam que ainda há possibilidade de chuvas isoladas, principalmente no final da tarde e início da noite.

Onda de calor em Curitiba?

A onda de calor que está na previsão do tempo exige cuidados com a saúde. Recomenda-se beber bastante água, evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia e usar protetor solar. Além disso, é aconselhável manter ambientes bem ventilados e, se possível, utilizar ventiladores ou ar-condicionado para amenizar o calor.

Hidratação é o segredo para a onda de calor

Privar o organismo de água pode levar à desidratação, provocando fraqueza, dor de cabeça e tontura. Em casos extremos, chega a ser fatal. O nutricionista Jhonathan Andrade, professor do curso de Nutrição do UniCuritiba – instituição de integra a Ânima Educação – explica que a sede é um indício de que o organismo precisa de água e funciona como um alerta. O ideal é criar o hábito de beber água antes mesmo de sentir sede.

“A baixa ingestão de líquidos, especialmente no calor, leva à desidratação e compromete a saúde. A situação fica ainda mais crítica se, além de não beber água em quantidade suficiente, as pessoas se expõem ao sol e fazem atividades físicas ao ar livre, nos horários de calor intenso”, diz o especialista.

Crianças e idosos são mais suscetíveis à desidratação e devem ter água à vontade ao longo do dia. Os principais sinais de alerta do organismo são sede excessiva, sensação de fraqueza, cansaço, tontura e irritabilidade. Nos casos mais graves, há alteração da pressão arterial, desmaios e convulsões. A privação de água por longos períodos, em especial no clima quente, chega ao extremo de provocar falência de órgãos e morte.

Quanto devo tomar de água por dia?

De acordo com o professor do UniCuritiba, o consumo médio de água para a população é em torno 2 a 3 litros, dependendo da faixa etária ou gênero. Outra especificação para o consumo de água seria a ingestão diária de 30 a 35 ml/kg/peso.

“Se você pesa 70 kg, deveria consumir em torno de 2.100 a 2.450 ml por dia. Já esportistas e atletas têm recomendações mais específicas e pacientes com doença renal ou insuficiência cardíaca congestiva devem procurar um nutricionista para fazer a adequação da água de acordo com sua condição de saúde.”

