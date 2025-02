Mega casa de shows será construída em cinema abandonado de Curitiba

O antigo prédio onde funcionou por décadas o Cine Lido, na Rua Desembargador Ermelino de Leão, no Centro de Curitiba, será revitalizado em um novo ponto cultural da cidade. No local será construída uma mega casa de shows, com capacidade para 2,5 mil pessoas, que será um verdadeiro complexo cultural.

Quem revelou a notícia foi o ex-prefeito Rafael Greca em suas redes sociais. As obras devem começar no dia 25 de fevereiro. “O espaço será um mix de Cine Teatro e Casa de Shows, uma espécie de Cinema Roxy, em Copacabana, ou Vibra São Paulo”, escreveu Greca.

O imóvel histórico que será transformado em um espaço multiuso fica entre as ruas Cândido Lopes e Cruz Machado, no ‘coração’ de Curitiba, e terá capacidade para cerca de 2.500 pessoas. O nome da casa será Cine Lido (a marca foi comprada pelos novos proprietários) e a inauguração está prevista para o primeiro trimestre de 2026. Mais do que espaço para espetáculos, shows e eventos, a reabertura quer resgatar a essência cultural do cinema que marcou gerações de curitibanos.

Com três andares e 2.000 m², o projeto arquitetônico é inspirado no estilo Art Déco e assinado pelo arquiteto João Uchôa. “O perfil multiuso é um grande diferencial do projeto. O Cine Lido poderá receber espetáculos de todos os gêneros, shows nacionais e internacionais de diferentes portes, além de eventos corporativos e sociais de variados tamanhos”, exalta o empresário Bruno Neves, um dos idealizadores do projeto.

Os responsáveis pela revitalização

O empreendimento é liderado por Malu Cornelsen e Patrik Cornelsen, sócios na Planeta Brasil Entretenimento, e pelos empresários Gian Zambon e Bruno Neves, fundadores e responsáveis pela sucesso da SevenX. O quarteto é conhecido no setor de entretenimento no Brasil, com realização de shows internacionais, como Coldplay e Metallica, além da organização de festivais como Warung Day Festival, Festival Dia Mundial do Rock, Coolritiba e Curitiba Blues Festival.

“É um projeto que estamos desenvolvendo há alguns anos e que nos motiva também pelo seu simbolismo. Não se trata apenas de recuperar um imóvel histórico ou um cinema icônico, mas também de contribuir para a revitalização do Centro de Curitiba. Estamos chamando o conceito do projeto de ‘renasce uma estrela’”, destaca Gian Zambon.

Iniciativa 100% privada, o projeto do novo Cine Lido conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba.

História do Cine Lido

O Cine Lido foi construído por Henrique Oliva e inaugurado em setembro de 1959 com ‘War and Peace’, filme de Henry King e baseado no romance de Liev Tolstói. A atividade foi um acontecimento em Curitiba e rapidamente o cinema abriu as portas para a modernidade e conquistou a cidade.

Em 1984 ele foi reformado e passou a contar com duas salas de exibição: Lido I e Lido II. No início dos anos 2000, deixou de operar no circuito comercial de filmes.

A reabertura do imóvel como casa de espetáculos contará também com sete bares e algumas facilidades, como venda antecipada de ingressos e itens de alimentação por biometria. O espaço também terá sistema de cashback para eventos.

O prédio fica a cinco minutos a pé do Centro Histórico de Curitiba e do Largo da Ordem. Já da Rua das Flores possui distância de dois minutos.