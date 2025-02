Colha e pague morango pertinho de Curitiba! Opção saborosa de lazer em família

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um programa bacana para fazer em família, e melhor, deixar a criançada perto da natureza colhendo uma fruta deliciosa que é querida por muita gente. A Só Morangos, localizada no Caminho do Vinho, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, proporciona uma experiência diferente em tempos em que a tecnologia está cada vez mais atuante.

A ideia com dois modos disponíveis, é possível colher, provar e até levar os morangos para casa. No modo Colheita, uma tesourinha é fornecida para colher os morangos diretamente do pé. Ao final, os morangos são pesados e o cliente leva para casa em uma caixinha personalizada. Também é possível degustar 5 frutos sem custo adicional. Neste modo, crianças de 5 a 9 anos pagam entrada de R$16,50 e, a partir de 10 anos, a entrada é R$33. Esse valor de entrada é revertido em morangos para a pessoa colher e levar para casa, sendo cobrado R$5,50 a cada 100 gramas*.

No modo Degustação, além da tesourinha para colher, o cliente pode comer morangos à vontade. Nesta modalidade, não é permitido levar os morangos embora. O valor é de R$25 a cada 30 minutos na estufa.

“O público que mais visita são famílias e pessoas que têm uma memória afetiva da infância, em que os avós tinham morango em casa. O feedback é muito positivo, o pessoal acha a experiência incrível e que vale a pena ver como a planta cresce e escolher o próprio moranguinho”, disse Giovana Beger, responsável pelo espaço.

Colha e pague perto de Curitiba tem datas específicas

O Colha e Pague está disponível desde setembro do ano passado e permanece até 31 de março de 2025. Durante todo o ano, o Só Morangos continua com a loja aberta vendendo morangos, geleias, sorvetes, sobremesas, etc.

A colheita é por ordem de chegada, sendo recomendado entrar em contato para certificar que o Colha e Pague esteja disponível, pois depende da quantidade de morangos da semana. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (41) 3635-1169.

Serviço: Só Morangos – Colha e Pague

Endereço: Rua João Berger, 6062, São José dos Pinhais – PR.

Horário de funcionamento: terça a sexta das 13h às 17h.

Sábados, domingos e feriados das 10h às 17h.

Preço Modo colheita:

Crianças de 5 a 9 anos pagam entrada de R$16,50.

A partir de 10 anos, a entrada é R$33.

Valor reverte em morangos para colher e levar para casa.

*É cobrado R$5,50 a cada 100 gramas adicionais.

Modo Degustação:

R$25,00 a cada 30 minutos na estufa.

Disponível até 31 de março de 2025*.

*Preços são pra o mês de fevereiro e março de 2025 e podem ter alteração dependendo de quando você estiver lendo esta reportagem!

