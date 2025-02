Festival do Bacon em Curitiba tem pratos e lanches a partir de R$ 4; veja fotos

Fãs de bacon podem degustar pratos especiais, lanches e até sobremesas feitos com o ingrediente, no 2º Bacon Festval, realizado em Curitiba, pelo Mercado Municipal Capão Raso (MMCR). O festival começa nesta quinta-feira (6) com delícias que custam entre R$ 4 e R$ 36,40. O evento gastronômico vai até 22 de fevereiro, com a participação de 18 restaurantes.

Segundo os organizadores, o festival foi um sucesso no ano passado e promete repetir o desempenho em 2025. Entre os destaques do cardápio do festival estão pratos como:

Tapioca de bacon com tomates confitados e creme de ricota

Yakissoba tradicional com bacon grelhado

Sushi uramaki recheado de salmão e cream cheese, com manta de bacon maçaricado

Batatinhas com maionese de bacon, espetinho de carne com bacon, enroladinho de milho com bacon

Sorvete de baunilha com calda de caramelo e farofa doce de bacon

Foto: Divulgação/SMCS Foto: Divulgação/SMCS Foto: Divulgação/SMCS Foto: Divulgação/SMCS Festival do bacon de Curitiba começa nesta quinta-feira (6), no Mercado Capão Raso. Foto: Divulgação/SMCS

Festivais no Mercado Municipal Capão Raso

O Bacon Festval abre a temporada de festivais gastronômicos do ano do Mercado Municipal Capão Raso. Com 100 lojas, o espaço conta com diversas opções de alimentação, Armazém da Família, lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas e cafeteria. Em breve, o espaço terá também um Sacolão da Família.

Integração com o Terminal

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. Dentro de um período de duas horas, o passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa. O Mercado Municipal fica localizado na Rua Otto Cabél, 51, no bairro Novo Mundo, em Curitiba.

Serviço

2º Bacon Festval do Mercado Municipal Capão Raso

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

• Espaço Sabores: 9h às 19h

• Lojas: 9h às 21h

• Praça de Gastronomia: 9h às 21h