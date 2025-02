Parquinho mostrado em denúncia é revitalizado em Curitiba

Cerca de dez dias depois de a Tribuna denunciar o abandono da estrutura de um parquinho infantil na Praça Carlos Stellfeld, no Bacacheri, a Prefeitura de Curitiba cumpriu o prometido e revitalizou o espaço. A reportagem esteve no local na tarde desta terça-feira (04) e pôde registrar que as tábuas das gangorras foram trocadas e as alças de metal também foram substituídas.

O escorregador, que representava um perigo maior para as crianças – já que a estrutura de corrimãos estava corroída pela ferrugem e poderia causar acidentes – foi substituído por outro novinho. Agora as crianças que moram na região e que costumam brincar por ali podem curtir o espaço sem preocupações.

Na rua ao lado, todas as quartas-feiras, das 17h às 22h, acontece uma das feiras livres de Curitiba, com opções de hortifruti, peixes, produtos artesanais e também opções gastronômicas para consumo no local.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna PR Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna PR

