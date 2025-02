Zezé Di Camargo & Luciano levam quase 120 mil ao delírio em Matinhos

Na noite deste sábado (8), as areias de Matinhos foram palco de uma celebração emocionante, onde 119 mil pessoas se reuniram para prestigiar a apresentação de Zezé Di Camargo & Luciano no Verão Maior Paraná. A dupla, conhecida também como “Os filhos de Francisco”, encantou o público com seus sucessos que atravessam gerações.

Desde o início do show, os irmãos demonstraram o carinho pelo Estado, puxando as estrofes de “Bicho do Paraná”, composição de João Lopes, seguidos de imediato pela plateia.

“A estrutura do Verão Maior Paraná é a maior do Brasil. E engraçado que a gente fala em verão e pensa no Nordeste, Rio de Janeiro. E aqui com uma grade pesada de shows. Hoje em termos shows, eu posso dizer que é o maior verão do país”, aponta Zezé Di Camargo.

Mesmo na estrada desde 1991, Luciano não escondeu a emoção em tocar pela segunda vez no Verão Maior Paraná. “Tocamos no ano passado, estar aqui de volta é um sinal que o pessoal gostou e quer mais. Estamos acompanhando os shows e estou amando. A estrutura está ainda melhor do que no ano passado e as pessoas vêm de vários lugares porque sentem a segurança no Verão Maior Paraná”, destacou.

O público, por sua vez, não conteve a emoção. Grasiano Costa viajou de Goioerê, a mais de 600 quilômetros do Litoral, só para assistir à dupla. “Eu vim da roça e escuto Zezé e Luciano desde que eu tinha sete anos. O amor é grande e até tenho uma tatuagem para a dupla. Já vim no ano passado e quando vi que eles iam vir novamente achei que não era possível. É bom demais!”, disse entusiasmado. Os sertanejos se apresentaram no Verão Maior Paraná na última temporada reunindo 83 mil fãs.

Outro emocionado na plateia foi Cleilson Alfeu, que veio de Toledo para relembrar um momento da infância. “Eu tinha 13 anos quando Zezé Di Camargo & Luciano me chamaram no palco, em um show em Umuarama, para cantar com eles. Desde então, vou em todos os shows que eu posso. Estava curtindo a praia, quando vi a placa anunciando, parei o carro para ver quando era e tô aqui. Vai que eles me chamam novamente?”, brinca. “Meu pai era muito fã da dupla e, ouvir eles, faz eu lembrar do meu pai”, emociona-se.

Um amor de três décadas. É o tempo da devoção da professora Suzete Carneiro a Zezé Di Camargo & Luciano. “Saí às 3 horas da manhã de casa e nem dormi. Há 30 anos, fui a um show deles, mas me fizeram entrar em uma fila para tirar uma foto. Não sabia se era com o Zezé ou com o Luciano. Foi o Luciano. Tenho até hoje essa foto”, lembra a fã que veio de Piraí do Sul.

Enquanto isso, em Pontal do Paraná, outra dupla sertaneja também atraiu uma multidão de fãs. Cezar e Paulinho e Thiago Carvalho animaram 27 mil pessoas no palco do Verão Maior Paraná.

Para encerrar o quinto fim de semana de shows do Verão Maior Paraná, o paranaense Michel Teló subirá ao palco de Matinhos neste domingo (9), a partir das 17h, no Centro de Eventos Marissol.

A agenda de shows ainda tem, até 22 de fevereiro, Titãs, Fernando & Sorocaba, Clayton & Romário, Eduardo Costa, Rio Negro & Solimões, George Henrique & Rodrigo, Rick & Renner.