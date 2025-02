Calor supera a chuva, que já tem data pra voltar a Curitiba

A semana começa ensolarada em praticamente todo o Paraná, incluindo Curitiba e cidades da região metropolitana e também trazendo alívio para o litoral, que foi atingido por fortes chuvas durante sexta-feira (07) e sábado (08). De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) o tempo firme se estende durante os primeiros dias da semana.

Meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen comenta que as regiões oeste e noroeste do Paraná são as que devem fazer mais calor neste domingo. “É o sol que predomina nas outras áreas do estado desde cedo, o que facilita a rápida elevação das temperaturas nas próximas horas.

Até faz um pouco de calor mais expressivo entre o oeste e noroeste, com valores de até 35ºC nos termômetros durante o período da tarde. As outras áreas do estado se aproximam dos 30ºC”, afirma.

De acordo com Jacóbsen, a presença do sol o tempo seco continuam na maioria do Paraná entre segunda-feira (10) e terça-feira (11). “Portanto, o sol predomina por mais dois dias”, diz.

Quando chove em Curitiba?

De maneira geral, o meteorologista explica que a chuva deve retornar com mais intensidade nas regiões paranaenses a partir de quarta-feira (12). Em Curitiba, há previsão de chuva somente para quinta-feira (13). Mesmo assim, as temperaturas seguem elevadas na capital paranaense durante toda a semana, com máximas previstas perto dos 30ºC.