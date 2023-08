Alimentos em promoção em Curitiba podem render uma saborosa refeição, sem pesar no bolso. Nesta semana, estão em oferta nos Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana o arroz, a sardinha e o queijo muçarela. Veja abaixo as promoções e uma receita com estes alimentos.

De terça-feira (29) a sábado (2), os consumidores poderão comprar o pacote de arroz polido de 5 quilos da marca Sabor Sul por R$ 14,90. Já o pacote da sardinha congelada, com 800 gramas, da Costa Sul sairá por R$ 9,85. E o queijo muçarela fatiado, com 140 gramas, da marca Qualitat vai custar R$ 4,89.

Segundo a nutricionista da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), Karine Oltramari, o arroz é uma base fundamental para qualquer dieta, fornecendo carboidratos essenciais para sustentar as atividades diárias.

Já a sardinha é a escolha perfeita para aqueles que buscam uma fonte de proteína de alta qualidade e ácidos graxos ômega-3 – um aliado para a saúde do coração e do cérebro. A sardinha pode ser utilizada em diversas preparações culinárias, como patês e molhos de macarrão.

E o queijo, fonte de proteína e cálcio, é uma opção versátil que pode ser consumida de diversas formas, seja sozinho, em sanduíches ou pratos criativos.

Arroz de forno com sardinha e queijo

Karine Oltramari sugere uma receita de arroz de forno com sardinha e queijo que pode ser uma ótima pedida para o almoço. “Utilizando a criatividade os três ingredientes podem ser combinados para criar pratos deliciosos e nutritivos”, afirma ela.

Receita

Ingredientes

– 2 xícaras de arroz cozido

– 2 latas de sardinha com óleo, escorridas e desfiadas

– 1 xícara de queijo mussarela picado

– 1/2 xícara de milho (opcional)

– 1/2 xícara de ervilhas (opcional)

– 1/2 xícara de champignon fatiado (opcional)

– 1 cebola média, picada

– 2 dentes de alho, picados

– 1 tomate, picado

– 1/2 xícara de leite

– 2 ovos

– 2 colheres de sopa de azeite

– Sal e pimenta a gosto

– Salsinha picada para decorar

Modo de fazer

1. Pré-aqueça o forno a 180°C .

2. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho picados e refogue até ficarem dourados.

3. Acrescente o tomate picado e refogue por mais alguns minutos até que ele comece a desmanchar.

4. Adicione a sardinha desfiada à panela e misture bem. Cozinhe por alguns minutos para que todos os sabores se incorporem.

5. Se estiver usando milho, ervilhas e champignon, adicione-os à mistura na panela e mexa até que tudo esteja bem combinado.

6. Em uma tigela separada, bata os ovos e misture com o leite. Tempere com sal e pimenta a gosto.

7. Em uma travessa grande, espalhe metade do arroz cozido no fundo.

8. Por cima do arroz, coloque metade da mistura de sardinha e legumes da panela.

9. Cubra com metade do queijo mussarela bem picadinho.

10. Repita as camadas: adicione o restante do arroz, seguido pela mistura de sardinha e legumes e finalize com o restante do queijo.

11. Despeje a mistura de ovos batidos e leite sobre a travessa, garantindo que ela se espalhe por toda a superfície.

12. Leve ao forno preaquecido e asse por cerca de 25 a 30 minutos ou até que o topo esteja dourado e o queijo derretido.

13. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de servir.

Para se inscrever e poder comprar

Em Curitiba, o programa Armazém da Família reúne 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza até 30% mais baratos que no varejo, em média. Cadastre-se aqui no Armazém da Família de Curitiba.

Atualmente, são mais de 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Na RMC são 14 municípios conveniados com 82,5 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 280 mil pessoas. O atendimento nos 35 Armazéns da Família de Curitiba é feito de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.

