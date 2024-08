Obras vão bloquear ruas importantes de Curitiba nesta semana

A partir da próxima segunda-feira (26) quatro ruas no bairro Mercês, em Curitiba, terão bloqueios totais de trânsito para obras de pavimentação do lote 5 do Projeto Novo Inter 2. As interrupções no trânsito vão até o dia 29 de agosto.

Conforme informações da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), o primeiro bloqueio será na segunda-feira (26), das 9h às 18h, na Rua Alcides Munhoz. Será afetado o trecho entre a Rua Fernando Simas e a Avenida Manoel Ribas.

Na terça-feira (27), o trecho bloqueado será a Rua Dr. Carlos de Paula Soares. Também entre a Rua Fernando Simas e a Avenida Manoel Ribas, das 8h às 18h. Além disso, nesse mesmo dia também está previsto o bloqueio da Rua Capitão Joseph Pereira Quevedo, entre a Avenida Manoel Ribas e a Rua Fernando Simas, no mesmo período.

Na quarta-feira (28), das 8h às 18h, o bloqueio será na Rua Fernando Simas, entre a Rua Alcides Munhoz e a Rua Dr. Carlos de Paula Soares. A via seguirá interditada na quinta-feira (29), no mesmo horário. Dessa vez, no trecho entre a Rua Dr. Carlos de Paula Soares e a Rua Jacarezinho.

Durante esse período, a Setran recomenda que os motoristas redobrem a atenção. As regiões afetadas terão sinalização temporária.

