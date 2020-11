Obras de novos acessos e viadutos da BR-277, na região de Campo Largo, vão interferir temporariamente no tráfego da rodovia. A partir desta quinta-feira (19), o retorno sentido Curitiba, localizado no km 104, na região do bairro Jardim Guarany, está indisponível para os motoristas.

A mudança no retorno será feita por causa da grande movimentação de máquinas e trabalhadores no canteiro de obras, que são realizadas para a construção do novo viaduto e dos acessos em desnível. Para quem segue no sentido Curitiba e precisa retornar sentido Interior, deve localizar o retorno no km 100, no viaduto de acesso ao Contorno Sul.

LEIA TAMBÉM – Crise? Rede de supermercados inaugura 3ª loja em Curitiba durante pandemia

A partir de sexta-feira (20), duas faixas do sentido Curitiba terão seis bloqueios temporários (um para cada colocação de vigas) no km 104. O trânsito será interrompido por no máximo 20 minutos por colocação de viga, entre 23 horas e 4 horas. A obra faz parte da criação de um novo viaduto na região feito pela CRR Rodonorte.

Obras de melhor fluidez

De acordo com a concessionária CCR Rodonorte, que administra o trecho, as obras na BR-277 devem melhorar a segurança e a fluidez no tráfego da região. A rodovia é a principal ligação entre Curitiba e o interior do estado. São duas obras em andamento na BR-277, em Campo Largo: nos kms 104 (Jardim Guarany) e 109 (Cercadinho). Serão construídos dois viadutos rodoviários do tipo ferradura, pistas marginais e travessia para pedestres, permitindo a ligação entre bairros, retornos em desnível e também o acesso para áreas comerciais da região.