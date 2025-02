Obras em bairro de Curitiba alteram a rotina de crianças em escola e CMEI

Em Curitiba, no bairro Santa Quitéria, a entrada e saída das crianças da Escola Municipal Maria Nicolas e do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nice Braga, serão alteradas a partir de quarta-feira (12), data da volta às aulas. A entrada e saída das crianças será feita pela Rua Irati (antes era pela Rua Bocaiúva), para a continuidade das obras do Novo Inter 2 na região.

Um trecho da Rua Bocaiúva teve bloqueio total ao trânsito desde o dia 14 de janeiro, para o início da mobilização de obras de requalificação viária. O tráfego foi interrompido entre a Rua Curupaitis e a Avenida Arthur Bernardes. E, no dia 3 de fevereiro, a Rua Ulisses Vieira recebeu bloqueio total no trecho entre a Curupaitis e a Arthur Bernardes.

Requalificação da rua Bocaiúva

As melhorias na Rua Bocaiúva integram o projeto Novo Inter 2, que terá o uso de ônibus elétricos e que vai beneficiar 181 mil passageiros por dia. As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e ocorrem em diferentes partes da cidade.

A requalificação da Rua Bocaiúva inclui terraplanagem, escavação, drenagem, correção geométrica (a via será alargada) e implantação de novo pavimento em concreto, iluminação, infraestrutura para fibra ótica, novas calçadas com acessibilidade e paisagismo.

A interrupção aos motoristas será por um período de 90 dias. Durante o dia, a via fica totalmente bloqueada, com a liberação de passagem aos moradores e comerciantes no final do dia.

Desvio e sinalização no trânsito

As opções de desvio para os motoristas são as ruas Professor Brasílio Ovídio da Costa e Reinaldo Pazello, paralelas à Ulisses Vieira. A previsão inicial é de que o serviço seja executado ao longo de aproximadamente três semanas.

A Superintendência de Trânsito (Setran) recomenda que todos redobrem a atenção e sigam as sinalizações temporárias instaladas pela empresa responsável pela obra, a fim de garantir a segurança viária. Agentes de trânsito orientam o tráfego na região.