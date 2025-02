Falta de água emergencial em Curitiba! Veja os bairros afetados nesta segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de sete grandes bairros de Curitiba podem enfrentar oscilação de pressão na rede de água ou desabastecimento nesta segunda-feira (10). O motivo foi o excesso de chuvas do fim de semana, que aumentou a turbidez no manancial comprometendo a produção na estação de tratamento de água Miringuava, de acordo com a Sanepar.

Bairros afetados

Os bairros afetados pelo problema e que podem ficar sem água nesta segunda-feira, em Curitiba, são:

Campo de Santana

Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

Ganchinho

Pinheirinho

Sítio Cercado

Tatuquara

Umbará

A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até o início da manhã de terça-feira (11), de forma gradativa.

Em situações como esta, a recomendação é fazer o uso econômico da água, priorizando a alimentação e higiene, sem desperdícios. A Sanepar orienta aos clientes uso racional, para que o abastecimento normalize o mais breve possível.

Dúvidas ou reclamações

Dúvidas e reclamações podem ser relatadas à empresa pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar, pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para mais informações utilize também o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site www.sanepar.com.br.