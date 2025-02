Bairros de Curitiba e RMC ficam sem água nesta terça-feira; veja lista completa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Bairros de Curitiba e de municípios da região metropolitana podem ficar sem água nesta terça-feira (11), para a realização de serviços programados pela Sanepar, entre eles de interligações de rede, manutenção e limpeza em reservatório do sistema. Podem ter o abastecimento afetado os seguintes bairros e regiões da capital, Almirante Tamandaré, Mandirituba e Pinhais:

Curitiba

Cajuru

Sítio Cercado

Almirante Tamandaré

Centro

Mandirituba

Distrito de Areia Branca

Pinhais

Perneta

Normalização no abastecimento

No bairro Cajuru, em Curitiba, o serviço de interligação de redes iniciará às 8h30 desta terça-feira e a normalização deve ocorrer de forma gradativa até a noite.

Já no bairro Sítio Cercado, o trabalho de interligação de redes de distribuição de água será feito entre 8h30 e 12h, na Rua Prefeito Samuel Milleo. A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade gradativamente a partir das 16h.

Em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), será feita a manutenção e limpeza periódicas em reservatório do sistema da Sanepar. Os serviços iniciam às 9h e devem ser concluídos até as 17h. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer por volta das 23h.

Em Mandirituba, também na RMC, está programado o serviço de higienização do reservatório de Areia Branca dos Assis. A atividade iniciará às 9h e poderá afetar o abastecimento de água no distrito de Areia Branca. A normalização deve ocorrer a partir das 23h do mesmo dia.

Em Pinhais (RMC), a interligação de redes no bairro Perneta iniciará às 8h. A normalização deve ocorrer de forma gradativa até a noite de terça-feira.

Segundo a companhia, os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Uso prioritário

Neste período, a orientação da Sanepar é utilizar a água prioritariamente para alimentação e higiene pessoal. E só devem ficar sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A empresa sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br, pelo WhatsApp (41) 99544-0115 e pelo site da Sanepar. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.