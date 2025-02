Morretes e Antonina recebem mantimentos após tempestade que devastou bairros

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Defesa Civil do Paraná está mobilizada para socorrer municípios litorâneos atingidos por fortes chuvas no último final de semana. Morretes e Antonina receberam neste domingo (09) kits de higiene e limpeza enviados pela Defesa Civil do Paraná, após solicitação das prefeituras locais.

As tempestades que assolaram a região na sexta e sábado (07 e 08) deixaram um rastro de destruição, afetando também Guaratuba e Paranaguá. Aproximadamente 4,4 mil pessoas foram impactadas, direta ou indiretamente, pelas enchentes no Litoral.

O capitão Marcos Vidal, porta-voz da Defesa Civil estadual, afirmou: “Estamos com uma estratégia para atendimento e apoio aos municípios do Litoral e às pessoas que foram atingidas. Esse trabalho vai seguir ao longo da semana, temos equipes da Defesa Civil mobilizadas tanto no barracão onde ficam esses itens como na organização das doações e nos municípios”.

Uma força-tarefa composta por mais de 100 profissionais, incluindo bombeiros, policiais e militares, foi montada pelo Governo do Estado para atuar nas áreas afetadas. Infelizmente, uma fatalidade foi registrada em Guaratuba, e uma pessoa permanece desaparecida.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) também se mobilizou, orientando os municípios sobre a utilização dos recursos do Piso Único de Assistência Social. Estes fundos, que somam mais de R$ 450 mil nas cidades mais atingidas, podem ser direcionados para ações emergenciais como acolhimento de desabrigados e compra de itens essenciais.

O Piso Único, implementado em 2023, unificou os repasses estaduais aos municípios para a área de assistência social. Com um montante anual de R$ 57 milhões, o programa visa otimizar a gestão dos recursos, permitindo maior flexibilidade na aplicação conforme as necessidades locais.

A Defesa Civil continua monitorando a situação e prestando suporte às famílias e municípios afetados. Equipes técnicas da Sedef permanecem à disposição, tanto online quanto presencialmente, para auxiliar os gestores locais na resposta à crise.