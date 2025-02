Bairro de Curitiba tem bloqueio no trânsito e desvio de linhas de ônibus para obras

A Rua Ulisses Vieira, no bairro Santa Quitéria, tem bloqueio total no trecho entre a Rua Curupaitis e a Avenida Arthur Bernardes, a partir desta segunda-feira (3). A interrupção do trânsito é necessária, segundo a prefeitura da capital, para a realização de obras de drenagem que exigem a escavação do pavimento.

Desvio para motoristas

As opções de desvio para os motoristas são as ruas Professor Brasílio Ovídio da Costa e Reinaldo Pazello, paralelas à Ulisses Vieira.

A previsão inicial é de que o serviço seja executado ao longo de três semanas. Moradores e comerciantes terão acesso aos imóveis durante as obras.

Mudanças no itinerário dos ônibus

Os passageiros de linhas de ônibus da região precisam ficar atentos. A Urbanização de Curitiba (Urbs) informa que cinco linhas de ônibus terão desvios de itinerário a partir desta segunda-feira (3), devido ao bloqueio. São as linhas

703-Caiuá

706-Faz.Caiuá-Centro

701-Fazendinha

779-V.Velha-Buriti

702-Caiuá-Cachoeira.

Mais informações sobre as mudanças nas linhas de ônibus podem ser consultadas no site da Urbs.

Sinalizações

Agentes de trânsito vão orientar o tráfego na região nos próximos dias. O local estará sinalizado pela empresa responsável pela obra.

A Superintendência de Trânsito (Setran) recomenda que todos redobrem a atenção e sigam as sinalizações temporárias instaladas na área, a fim de garantir a segurança viária.

Andamento das obras

Após a implantação da rede de drenagem, os trabalhos seguirão com serviços de iluminação, calçamento, paisagismo e revitalização do pavimento. A requalificação da via vai acontecer desde o cruzamento com a Rua Curupaitis até a Rua Guararapes, com os serviços sendo executados trecho a trecho.

As melhorias fazem parte do Lote 1 do projeto Novo Inter 2, para a modernização do transporte coletivo e que, naquela região, beneficiará 181 mil passageiros diariamente.

Obras do Novo Inter 2 nos bairros

O Lote 1 do Novo Inter 2 contempla intervenções em cinco bairros: Seminário, Campina do Siqueira, Vila Izabel, Portão e Santa Quitéria. No total, serão requalificados mais de 14 km de ruas, além da ampliação do complexo de lazer e esportes no canteiro central da Avenida Arthur Bernardes e a implantação de novas estações-tubo no Santa Quitéria.

Atualmente, 13 ruas do Lote 1 recebem serviços: Hugo Kinzelmann, Estanislau Pampuche, Avenida Arthur Bernardes, Francisco Klemtz, Padre Leonardo Nunes, Álvaro Vardanega, Doracy Cesárino, Tamoios, Engenheiro Niepce, Arion Niepce, Coronel Airton Plaisant, Dr. Edimir Silveira Dávila e Bocaiúva.