O trânsito segue complicado na tarde desta segunda-feira (23), no Seminário, em Curitiba, por causa das obras da trincheira que será construída na Rua General Mário Tourinho, no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora Aparecida. A Mário Tourinho está totalmente bloqueada desde a Avenida Sete de Setembro, na rotatória do chafariz da Fonte de Jerusalém, no sentido Parque Barigui. No sentido contrário, o fluxo segue em meia pista.

Pela manhã, quando começou o bloqueio às 9 horas, houve mais confusão no tráfego do que se observa no período da tarde. Segundo o diretor de planejamento e operação da Setran, Pedro Darci da Silva Júnior, muitos motoristas se confundiram com o início dos desvios e acabaram congestionando um cruzamento não programado. “Antes de chegar na rotatória, pela Sete de Setembro, há um desvio pela Teixeira Soares. Alguns condutores não entenderam nosso desvio e acabaram sobrecarregando a rotatória. Agora, nós já fizemos a intervenção nos semáforos para melhorar esse fluxo. O trânsito está fluindo normal, com o planejado”, explicou.

Ponto de ônibus

Outro problema observado nesta tarde foi a dúvida dos usuários do transporte coletivo. A cozinheira Lúcia Karachoski Zabloski, 60 anos, disse que ninguém deu orientação, no local, sobre a parada dos ônibus. “Tinha que ter alguém avisando. Eu pego ônibus há oito anos aqui. Estou há 20 minutos parada sem saber se vou conseguir pegar meu ônibus”, reclamou.

Lúcia Karachoski estava no ponto sentido Portão, entre a rotatória da Sete de Setembro e a Avenida Nossa Senhora Aparecida. “E o ponto ainda está interditado. Se chove, já viu, ficamos sem cobertura. Alguém poderia estar aqui nos orientando”, finalizou.

Segundo a prefeitura, as obras da trincheira da Mário Tourinho devem durar cerca de seis meses.

Impacto no comércio

Mesmo sabendo das melhorias que as obras da trincheira deverão trazer para a região, o comércio avalia com cautela como será o movimento durante as obras. Alexandre Rodrigues, 44 anos, gerente de uma farmácia que fica quase na esquina onde será a trincheira, se mostrou preocupado com o primeiro dia de bloqueios e desvios no trânsito. “Meu horário de pico, na hora do almoço, foi mais fraco. O desvio na Nossa Senhora da Luz permite que os motoristas venham até quase a esquina da Mário Tourinho, mas eles não fizeram isso hoje. Parece que todos estavam com receio de vir até aqui. É cedo para avaliar, vamos aguardar o andamento das obras. Espero que tudo corra bem, que a trincheira siga o cronograma e fique pronta dentro do prazo”, apontou.

O trecho ao qual se refere o gerente é na pista sentido bairros da Nossa Senhora Aparecida. O motorista pode seguir até bem próximo das obras, depois fazer balão pela pista sentido Centro. Não há impedimento para esta manobra, para que os clientes possam chegar até os comércios que existem naquele pedaço da quadra. O trajeto já constava no planejamento da prefeitura e foi apresentado durante a audiência pública das obras, em 2018.

Confira todos os mapas com desvios das linhas de ônibus:

Confira os desvios para quem usa carros ou motos: