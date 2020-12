A troca emergencial de uma chave na rede elétrica que alimenta o reservatório Cajuru, em Curitiba, nesta quarta-feira (30), pode gerar falha no abastecimento de água nos bairros Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Água Verde, Batel, Rebouças, Cristo Rei, Prado Velho e Jardim Botânico. O abastecimento deve voltar à normalidade a partir das 14h e será de forma gradativa. Lembrando que o rodízio no abastecimento segue suspenso até o dia 3 de janeiro.

Segundo a Sanepar, clientes com caixa d´água não devem ser afetados pela operação emergencial.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

Ficou sem água? Avise!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

