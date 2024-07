O atraso no conserto de uma adutora que se rompeu na manhã de sábado (20), pode prejudicar o abastecimento de água ou mesmo a oscilação na pressão em unidades consumidoras em nove bairros de Curitiba e cidades da Região Metropolitana. O retorno normal do serviço está previsto para a segunda-feira (22).

Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o motivo da demora nos trabalhos deve-se a complexidade do conserto da adutora Arujá/Sítio Cercado.”A previsão é a de que os trabalhos sejam concluídos às 20 horas deste domingo (21) e que o abastecimento volte gradativamente à normalidade a partir das 6 horas da manhã de segunda-feira (22)”, informou a Sanepar em um comunicado.

A orientação é para que a população utilize a água, prioritariamente, para alimentação e higiene pessoal. “As limpezas mais pesadas, como lavagem de carros, calçadas e fachadas, devem ser adiadas até que a situação se normalize. Reutilize a água da lavagem e enxágue de roupas. Reduza o tempo no banho. Ensaboe a louça, faça a barba e escove os dentes sempre com a torneira fechada. Verifique torneiras pingando e vazamentos em seu imóvel”, orientou a Sanepar.

Bairros afetados

Os bairros de Curitiba que podem sofrer afetados são Campo de Santana, Caximba, Tatuquara, Ganchinho, Sítio Cercado, Alto Boqueirão, Pinheirinho, Xaxim e Umbará.

Em Araucária, são cinco localidades como Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

Já em Fazenda Rio Grande, são11 bairros como Estados, Eucalipto, Gralha Azu, Iguaçu, Nações, Nações/Santarém, Santa Terezinha, Eucaliptos/Hortência, Jardim Brasil, Jardim Itália e Parque Industrial.

Ficou sem água? RECLAME!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site oficial da Sanepar

