Adutora se rompe e deixa milhares sem água em Curitiba neste final de semana

O rompimento de uma adutora em Curitiba na manhã deste sábado (20), pode prejudicar o abastecimento de água ou mesmo a oscilação na pressão em unidades consumidoras nos bairros Ganchinho, Sítio Cercado, Alto Boqueirão, Pinheirinho, Xaxim e Umbará, em Curitiba.

Segundo a Sanepar, a previsão de normalização no abastecimento no período da manhã de domingo (21), de forma gradativa. Importante reforçar que em situações como essa, a orientação é que se faça uso da água priorizando alimentação e higiene pessoal. Não desperdice!

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

