Após 95 golpes, dois homens são presos em flagrante por estelionato em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante dois homens pelo crime de estelionato em uma loja de celulares, nesta quarta-feira (17), em Curitiba. Conforme apurado, o golpe foi praticado mais de 90 vezes nos últimos 45 dias.

O delegado da PCPR Reinaldo Zequinão explica que as diligências tiveram início após a loja comunicar que um indivíduo estaria aliciando catadores de lixo e pessoas que conhecia na rua para comprar celulares através de um plano de operadora que concede desconto no pagamento.

“Ele oferecia 100 reais às pessoas para comprarem os celulares no nome delas dentro do plano pela metade do preço. O suspeito ficava com os aparelhos e o aliciado não pagava o plano, resultando no prejuízo da operadora e da loja”, conta Zequinão.

As investigações apontaram que o crime estava ocorrendo há 45 dias e, durante esse período, o golpe foi praticado 95 vezes. Acredita-se que o indivíduo revendia os celulares adquiridos.

Durante a abordagem, o homem estava tentando aplicar novamente o golpe junto com um catador de reciclagem. Ambos foram autuados em flagrante por estelionato. Eles foram encaminhados à Delegacia de Estelionato da PCPR em Curitiba para os procedimentos cabíveis.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra estelionatos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

