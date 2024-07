Buraco gigante! Córrego ‘engole’ calçada em Curitiba e pedestres correm riscos

Uma calçada na Rua Professor Zacarias Liteka, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, está, aos poucos, sendo “engolida” por um córrego que faz divisa com a via. Uma fita de isolamento no trecho avisa os pedestres que é preciso ter atenção redobrada ao passar por ali. Como o espaço está cada vez mais curto, em alguns momentos as pessoas precisam caminhar pela rua e, além disso, conviver com o medo de que toda a calçada ceda de repente. Veja vídeo e fotos abaixo!

Proprietário de uma loja de acessórios automotivos que fica na Rua Professor Zacarias Liteka, Pedro Caviquioli Filho afirma que o problema é antigo. “A prefeitura vem todo dia olhar e colocar faixa ali. Faz muito tempo já, faz uns dois anos. Eles estão esperando cair o asfalto inteiro. Já engoliu duas árvores ali”, relata.

O comerciante comenta que conversou com equipes da prefeitura que estavam no local em duas ocasiões. No entanto, a situação nunca foi resolvida. Além do problema da calçada que está “sumindo'” Caviquioli também reclama da falta de poda na região.

“Aqui a criançada sai da escola, que é do outro lado da rua. As mães vem ali [no trecho da calçada que está caindo], têm que passar com o carrinho pela rua. Sem falar que a prefeitura não vem podar esse mato, que está virando uma selva e as mães têm medo de cruzar para o outro lado”, desabafa.

Uma dessas mães que precisa equilibrar o carrinho de bebê pela calçada perigosa é Bruna. Moradora do bairro, ela explica que passa seguidamente a pé pelo local acompanhada da filha pequena, pois é o caminho para casa e para uma praça.

“Faz bastante tempo que já está assim. Antes era menos, o buraco não estava tão grande, mas acho que de um ano para cá o buraco aumentou. É perigoso e a gente não tem muito por onde passar. Ou vai para a rua ou passa perto do buraco. É bem arriscado”, diz.

‘O medo é constante’, afirma pedestre

Proprietária de uma loja de roupas na Rua Professor Zacarias Liteka, Danieli Ribeiro confirma que a situação da calçada é complicada. “Os pedestres tem que passar pela rua praticamente para passar por ali”.

Para a comerciante, a situação da calçada pode ser ainda mais grave ao levar em consideração o trânsito intenso da via e a falta de sinalização. “Sempre reclamamos o fato da Rua Professor Zacarias Liteka não ter uma sinalização adequada. Aqui na frente da loja tem um trânsito intenso, o que dificulta a travessia de pedestres, principalmente no horário de entrada e saída das crianças da escola aqui pertinho”, comenta.

Já o córrego, além de estar “engolindo” a calçada, também é alvo de reclamação pela falta de limpeza. “Vivemos ligando para a prefeitura para ver a questão da limpeza do córrego, que vive sempre cheio de mato, o que torna perigosa a passagem de pedestres no período em que a rua esta sem movimento”, critica Danieli.

“O medo é constante”, afirma Yara, que todos os dias faz o trajeto na rua a pé para chegar ao trabalho. A moradora relata que tem medo de passar pela calçada, principalmente quando o movimento de carros está intenso.

Ela acredita que a chuva está colaborando para o desmoronamento no trecho. “Por causa da chuva, despedaça tudo. Até colocaram uma madeira acho que para reforçar, mas não resolve”.

E aí, prefeitura?

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), informa que está em fase de estudos a execução de uma obra de contenção a margens do córrego na rua Prof. Zacarias Liteka, no Sítio Cercado.

