Dezessete bairros de Curitiba e de Almirante Tamandaré podem ficar sem água entre esta quinta e sexta-feira, dias 25 e 26, por causa de uma obra da Sanepar em um dos reservatórios de água do Bacacheri. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente, mas só a partir das 6h30 de sexta-feira.

Os bairros de Curitiba que podem ficar sem água são: Abranches, Pilarzinho, Taboão, Barreirinha, Cachoeira, Santa Cândida, Tingui, Bacacheri, Atuba, Boa Vista, Santa Cândida e São Lourenço.

Já os de Almirante Tamandaré são os seguintes: São Jorge, Cachoeira, Graziele, Colônia Prado e Lamenha Grande.

De acordo com a Sanepar os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Fiou sem água? RECLAME!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

