Obra de novo viaduto em Curitiba gera desvio na Av. Victor Ferreira do Amaral

A partir das 10h deste domingo (26/10), motoristas que trafegam pela Avenida Victor Ferreira do Amaral enfrentarão uma nova alteração no trânsito. O fluxo será desviado para uma via marginal recém-implantada no sentido Curitiba–Pinhais, nas proximidades do cruzamento com a Rua Paulo Kissula, no Capão da Imbuia.

A mudança é necessária para dar continuidade às obras do novo viaduto que está sendo construído no limite entre Curitiba e Pinhais. O desvio permanecerá ativo até o término da construção, previsto para setembro de 2026. Veja aqui detalhes de como ficará a megaobra em Curitiba.

A boa notícia é que, diferentemente de intervenções anteriores na avenida, esta alteração não deve causar grandes transtornos aos motoristas. A nova marginal foi projetada especialmente para absorver o fluxo de veículos durante as próximas etapas da obra, mantendo duas faixas de tráfego em cada sentido da Victor Ferreira do Amaral e garantindo a fluidez do trânsito.

“Esta é uma obra de alcance metropolitano, fundamental para melhorar a mobilidade entre Curitiba e Pinhais”, destaca o secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur.

Para orientar os motoristas durante a transição, agentes de trânsito da Setran estarão no local prestando apoio desde as 7h da manhã.

Megaobra metropolitana

O viaduto Curitiba-Pinhais integra o Lote 4 do Novo Inter 2 (Pacotes 3 e 4), que faz parte do Programa PRO Curitiba, iniciativa que reúne R$ 6 bilhões em obras estruturantes e sustentáveis por toda a cidade.

A estrutura terá 155 metros de extensão e três faixas de tráfego em cada sentido. O projeto também inclui duas pontes paralelas sobre o Rio Atuba, que já estão em fase avançada de construção. Quando concluídas, o tráfego será transferido integralmente para elas, permitindo a demolição da ponte existente e a construção definitiva do novo viaduto.

Uma das principais melhorias será a substituição do atual semáforo de cinco tempos por uma rotatória estendida sob o viaduto, eliminando gargalos e aumentando a segurança no trânsito. O projeto completo prevê ainda a requalificação de vias e calçadas, nova iluminação pública, pavimentação e melhorias no sistema de drenagem.

A obra é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e promete transformar significativamente a conexão entre a capital paranaense e a região metropolitana.

