Casa em bairro de Curitiba escondia estufa clandestina com megaprodução de maconha

Uma estrutura completa de cultivo ilegal de entorpecentes foi desmantelada pela Polícia Militar do Paraná na noite desta quinta-feira (23), no bairro Campo Comprido, em Curitiba. A descoberta revelou aproximadamente 350 plantas de maconha cultivadas em uma sofisticada estufa clandestina.

A operação do 23º Batalhão de Polícia Militar expôs uma verdadeira fábrica de drogas escondida em uma residência comum. Durante patrulhamento de rotina, os policiais notaram algo suspeito: o portão aberto de uma casa, onde um homem descarregava uma planta do porta-malas de seu veículo.

Ao perceber a aproximação das autoridades, o indivíduo entrou em desespero, abandonando imediatamente o que carregava e tentando fugir do local. A reação imediata dos policiais permitiu sua contenção.

O que os agentes encontraram ao entrar na propriedade foi algo surpreendente: uma estrutura completa de cultivo, com investimento estimado em R$ 100 mil. O suspeito havia alugado o imóvel há aproximadamente dois anos, pagando mensalmente a quantia de R$ 6 mil.

Casa remodelada para a produção ilegal de maconha

A residência havia sido completamente adaptada para a atividade criminosa. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde serão tomadas as devidas providências legais.

A megaprodução de drogas funcionava a pleno vapor em meio a um bairro residencial de Curitiba, mostrando a ousadia dos criminosos e a importância da vigilância constante das forças policiais.

O caso segue sob investigação para identificar possíveis conexões com outras operações criminosas na região.

Foto: Divulgação/Polícia Militar.

