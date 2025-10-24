Acidente com biarticulado bloqueia rua mais instagramável de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um biarticulado da linha Centenário Campo Comprido protagonizou um acidente na famosa Rua do Outono, em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (24). O incidente, que não deixou feridos, resultou na derrubada de uma árvore da espécie liquidâmbar e no bloqueio total do trânsito na região.

Segundo informações colhidas no local pelo telejornal Bom Dia Paraná, da RPC, o motorista perdeu o controle do veículo, saindo da canaleta exclusiva para ônibus. Na sequência, colidiu contra uma árvore e atingiu um carro prata que estava estacionado na rua mais instagramável de Curitiba.

O impacto foi significativo. A parte frontal do biarticulado ficou completamente destruída, com diversos vidros quebrados. Por sorte, nem mesmo o motorista sofreu ferimentos.

>> Curitiba teve um acidente em canaleta de ônibus a cada 32 horas no primeiro semestre de 2025

E os passageiros?

Os passageiros precisaram desembarcar do coletivo e seguiram viagem através da estação-tubo mais próxima. Motoristas que trafegam pela Rua Deputado Heitor Alencar Furtado não conseguem avançar na altura da estação-tubo Mossunguê, já que a árvore derrubada está bloqueando completamente a via.

Por sorte ninguém ficou ferido no acidente. Foto: Reprodução/Rafael Trindade/RPC.

Rua do Outono é ponto instagramável de Curitiba

A Rua do Outono é bastante conhecida na capital paranaense justamente por causa dos liquidâmbares, árvores que dão um tom especial à Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, no bairro Mossunguê, especialmente durante o período de outono.

Até o fechamento desta reportagem, equipes de limpeza ainda trabalhavam para desobstruir a via e normalizar o fluxo de veículos na região.

