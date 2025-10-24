Dois homens são indiciados pela morte de morador de rua em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Chutes, desavenças e uma vida interrompida sob uma marquise. A Polícia Civil do Paraná encerrou nesta sexta-feira (24/10) as investigações sobre a morte de Roby Willians Barbosa, que dormia nas ruas do Sítio Cercado quando foi brutalmente agredido na madrugada de 10 de março.

Imagens de câmeras de segurança foram decisivas para desvendar o caso. As gravações mostram o momento exato em que dois homens se aproximam da vítima, que dormia vulnerável sob a marquise de um estabelecimento comercial, e desferem vários chutes contra ela.

“Durante o interrogatório, um dos autores confessou a agressão, alegando desavenças anteriores com a vítima”, explica o delegado Victor Menezes, responsável pelo caso.

A investigação não deixou dúvidas quanto à gravidade do crime. Os dois suspeitos foram indiciados por homicídio duplamente qualificado – tanto pela futilidade do motivo quanto pelo meio que impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima, que foi atacada enquanto dormia.

Com o inquérito concluído, a documentação já foi encaminhada ao Ministério Público do Paraná, que decidirá os próximos passos do processo criminal contra os acusados.