Milhares de moradores de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, poderão ficar sem água por causa de uma adequação do sistema de energia na estação de tratamento de água – ETA Despique, na próxima quarta-feira (31). Os trabalhos, que visam a migração para o sistema de mercado livre de energia, iniciam às 14 horas e se estendem até 18 horas.

Por esta razão, poderá faltar água temporariamente nas regiões dos bairros Nações, Santarém, Dos Estados, Jardim Tropical II, Gralha Azul, Iguaçu, Santa Terezinha, São Sebastião, Jardim Veneza Colonial, Palmeiras, Sollevante, Eucaliptos, Jardim Itália, Parque Industrial, Jardim Brasil e Hortência. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente a partir das 22 horas.

A Sanepar destaca que os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

