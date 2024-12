Novos voos em Curitiba e demais cidades facilitam a vida dos viajantes: 9 opções sem escalas!

Novos voos que começaram a operar em 2024 no Paraná representam um balanço positivo na malha aeroviária do estado. Neste ano, o Paraná ampliou o número de rotas internacionais com partidas e chegadas ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Somando essas operações às do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Oeste, o Estado encerra 2024 com um total de nove voos internacionais sem escala.

As novas rotas aéreas internacionais que se estabeleceram na Capital em 2024 são: Santiago (Chile), pela JetSmart, que começou a operar no dia 19 de junho –um voo sazonal, durante a temporada de inverno; Buenos Aires (Argentina) pela JetSmart, que começou a operar em 11 de julho; Lima (Peru), pela Latam, com início em 28 de outubro; Assunção (Paraguai), pela Azul, que começou a operar no dia 03 de dezembro.

Com isso, o Aeroporto Afonso Pena dobrou o número de voos internacionais diretos, uma vez que já possuía voos de Curitiba para Montevidéu (Uruguai) pela Azul, Buenos Aires pela Aerolineas Argentinas e pela Gol, além de Santiago pela Latam. Enquanto o Aeroporto de Internacional de Foz do Iguaçu também possui um voo internacional a Santiago, operado desde 2022 pela JetSmart. Ambos os terminais são operados pela CCR Aeroportos.

Afonso Pena tem alta de passageiros

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) apontam a chegada de 252.219 passageiros no Aeroporto Afonso Pena, entre janeiro e outubro deste ano. Um crescimento de 5,3% na comparação com os mesmos dez meses do ano passado, que recebeu 239.490 passageiros. Outubro deste ano já superou também o total de passageiros que desembarcaram ao longo de todo 2023, que foi de 248.726.

“Focamos muito nos destinos vizinhos sul-americanos porque eles são os grandes emissores de turistas estrangeiros ao Paraná”, disse Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo. Segundo ele, os novos voos facilitam a vida dos viajantes, já que em alguns casos não há a necessidade de se fazer escala em outros aeroportos.

Novos Voos

Além dos voos internacionais, novas rotas regionais, como Curitiba-Maringá e Curitiba-Florianópolis (SC), começaram a operar neste ano, fomentando o turismo interno e o desenvolvimento econômico estadual.

O Aeroporto Regional de Pato Branco, na região Sudoeste, passou por uma modernização que incluiu a construção de um novo terminal de passageiros e o início das operações de um voo da Azul, ligando a cidade até Campinas (SP). O aeroporto recebeu investimentos de R$ 48 milhões, com foco em atender a crescente demanda de passageiros e cargas, fortalecendo o desenvolvimento econômico regional.

Os números também demonstram o crescimento na demanda por voos domésticos e internacionais. Ainda segundo a ANAC, somando dados de todos os aeroportos do Estado, entre janeiro e outubro deste ano, o Paraná registrou mais de 424 mil desembarques de passageiros em seu território.