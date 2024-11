Nova rota aérea de Curitiba: Lima, no Peru, é perfeita para o surfe

Quando se fala em viajar para o Peru, logo lembramos de pontos turísticos históricos, como Machu Picchu e Cusco. No entanto, em Lima há uma atividade que desperta a adrenalina dos amantes de esportes radicais: o surf! Enraizado na cultura peruana, a prática remonta aos tempos dos incas, que utilizavam o “caballito”, uma espécie de prancha milenar, criada para auxiliar na pesca, mas que, com o decorrer dos anos, se tornou um item para o lazer.

Outro ponto de grande destaque é a Lei de Rompantes, aprovada em 2013, que fez o País se tornar um grande pioneiro na preservação de ondas. A norma exige o cadastro e a preservação de rompentes, e até agora, 43 ondas já foram oficialmente protegidas. O país tem como meta ampliar esse número para 100 até 2030, consolidando-se como um dos principais líderes globais na proteção ambiental direcionada ao surfe.

Segundo a Conservação Internacional – Brasil (CI-Brasil), organização sem fins lucrativos, há cerca de 30 milhões de surfistas em todo o mundo, sendo mais de 5 milhões apenas no Brasil, que encontram no Peru uma excelente oportunidade para a prática do esporte, devido à proximidade geográfica e preços acessíveis. A capital, Lima, e o Aeroporto Internacional Jorge Chávez, situados no litoral, facilitam a chegada e o deslocamento de quem visita o Peru com o objetivo de surfar nas melhores ondas do Pacífico. Para os paranaenses e curitibanos, há uma rota direta para o destino, sem escalas ou conexões, partindo do Aeroporto Internacional Afonso Pena e operada pela companhia aérea Latam.

O país andino possui mais de 2.000 km de litoral e apresenta boas ondas durante o ano inteiro. Não por acaso, a Lonely Planet, reconhecido portal sobre viagens e turismo, classificou o Peru como um dos 10 países mais fascinantes do mundo para surfar, além de ser o lar da onda oceânica mais extensa do mundo.

Onde pegar ondas em Lima

Punta Hermosa está localizada a cerca de 40 km ao sul de Lima, e é uma das mecas do surfe na América do Sul. A cidade costeira possui uma série de praias que atraem surfistas em busca de boas ondas, confira alguma delas:

● Pico Alto: Conhecido por suas ondas grandes e poderosas, a praia atrai surfistas em busca das chamadas “bombas”. É uma bancada de ondas grandes que se tornou um local de referência para o surfe na região.

● Señoritas: Oferece ondas tubulares e rápidas, sendo um dos pontos mais populares de Punta Hermosa. É adequado para surfistas intermediários e experientes, com uma bela esquerda que quebra em uma bancada rasa.

● Caballeros: Praia com direitas longas e consistentes, que são ideais para manobras e alguns tubos.

● La Isla: A praia tem uma direita com ondas longas, volumosas e perfeitas. Encanta muitos surfistas que buscam aquele surfe quilométrico em que é possível ajustar a base, sentir a prancha e realmente pensar com calma o que irá fazer na onda.