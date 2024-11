Novo supermercado abre as portas em bairro populoso de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A rede de supermercados Jacomar abre as portas de sua nova unidade no bairro Ganchinho, em Curitiba, na próxima terça-feira (19). A loja ocupa uma área de 10,9 mil metros quadrados e oferece 2 mil metros quadrados de área de vendas, com estacionamento para 200 veículos. A nova unidade está localizada na Rua Eduardo Pinto da Rocha 3225 e gera 130 novos postos de trabalho diretos.

A construção foi realizada em cerca de oito meses. Entre as novidades, a loja conta com um Espaço Gourmet, onde os consumidores podem almoçar ou jantar, com serviço de buffet diário e opções de lanches rápidos.

O Jacomar Ganchinho é a 19ª loja da rede, que segue em franca expansão em Curitiba e região metropolitana e, em breve, no mês de dezembro, a rede irá inaugurar sua 20ª loja, a unidade Joaquim Nabuco, em São José dos Pinhais. No plano de expansão do Grupo Jacomar constam ainda a ampliação do Centro de Distribuição, revitalização e padronização das lojas, além de mais investimentos em inovação e tecnologia.

Infraestrutura e comodidades

Para atender às diversas necessidades dos clientes, o Jacomar Ganchinho também conta com lojas anexas no térreo, como farmácia, loja de calçados, moda feminina, ótica, chaveiro, sorveteria, bijuterias e acessórios. No subsolo, há ainda oferta de serviços como barbearia, ateliê de costura, clínica odontológica, aviário, pet shop e acessórios para celular.

A loja também conta com check-outs/caixas de autoatendimento com telas touchscreen. A adega tem sessão de espumantes, frisantes e vinhos gelados, prontos para consumo.

Semana de inauguração: atrações para toda a família

Para celebrar a abertura, o Jacomar Ganchinho oferece uma semana repleta de atrações para toda a família, de 23 a 30 de novembro. Além do tradicional bolo de inauguração, os clientes poderão participar de oficinas com balões e pintura de rosto, shows de personagens, carrinhos de algodão doce e pipoca, cabine fotográfica e brinquedos infláveis para a criançada.

Os adultos poderão participar de blitzes com diversos brindes, além de degustação de produtos da loja.

História do Jacomar

A história do Jacomar começou em dezembro de 1966, com a compra de um pequeno armazém de Secos e Molhados, batizado de Jacob Pankratz Filho. Com muito esforço e dedicação, em outubro de 1976 foi ampliado o armazém e ele foi batizado de Jacomar, cujo nome deriva da junção dos nomes Jacob e Maria, fundadores do Grupo Jacomar. Oito anos mais tarde, o Jacomar adquiriu outra loja, localizada em São José dos Pinhais, na BR 376 nº 18771.

Buscando sempre atender os clientes com excelência e proporcionar a eles e aos funcionários um lugar de conforto, surgiu a ideia de um super projeto que atenderia tais condições. Esse empreendimento se concretizou em setembro de 1998, com a inauguração do primeiro supermercado da rede, o Jacomar Boqueirão.

Atualmente, com mais de 58 anos de história, a rede Jacomar conta com 19 lojas e 3 autopostos, distribuídos por Curitiba (9), São José dos Pinhais (5), Piraquara (2), Pinhais (1) e Fazenda Rio Grande (2). São cerca de três mil empregos gerados diretamente, mudando a vida de muitas famílias.