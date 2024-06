Novo shopping de Curitiba, no estilo “open mall”, já tem data para inaugurar

Curitiba ganha no próximo mês de setembro seu mais novo shopping. No estilo “open mall” – um conceito que conta com lojas operando num espaço com lojas em espaço aberto (outdoor), o Copa Open Mall está em fase de finalização de obras e vai comportar 80 operações, num espaço de 11 mil metros quadrados.

O foco será a oferta de um mix de lojas especializadas nas categorias de Casa e Lazer. O open mall está situado na zona sul da cidade, em um dos cruzamentos mais movimentados da região: entre a Linha Verde e a Rua Ipiranga, no bairro Pinheirinho.

O Grupo Macopa, dono do empreendimento, tem negócios na Capital desde 1955 quando iniciou sua atuação na área industrial de chapas de compensados em madeira. Hoje, a empresa atua em Logística, Real State e Varejo. Para colocar o Copa Open Mall em funcionamento a holding investe R$ 100 milhões em recursos próprios e usará o espaço e parte da estrutura predial de uma de suas primeiras indústrias.

Quando estiver em pleno funcionamento, a estimativa é que 2 mil empregos diretos e indiretos sejam criados em virtude da chegada do novo negocio a região.

“Estamos bastante confiantes na retomada da economia do brasileiro. O Grupo Macopa é curitibano e tem raízes nesta região que abrange o sul da Capital. Com a transformação urbana, impulsionada nos últimos anos pela Linha Verde, crescemos juntos e agora com esse novo perfil econômico regional, temos a certeza de que vamos novamente construir mais um capítulo da história de desenvolvimento da nossa cidade”, comemora o presidente do Grupo Macopa, Waldemar Ens.

O Copa Open Mall está situado em um terreno de 33 mil metros quadrados, e terá estacionamento gratuito com 500 vagas cobertas e descobertas. O centro comercial vai funcionar todos os dias da semana.

Conceito Open Mall

Projeção de como será a parte interna do centro comercial. Foto: Divulgação

O projeto arquitetônico e de paisagismo do Copa Open Mall oferece ambientes a céu aberto, os quais prezam pelo conforto das pessoas e o bem-estar dos seus clientes. Segundo os idealizadores, é o primeiro empreendimento em Curitiba neste segmento.

+ Leia mais: Linhas de ônibus da Grande Curitiba mudam de horário a partir de julho; veja tabelas

Algumas das vantagens deste conceito é a economia de energia na iluminação e na utilização de ar-condicionado na área comum, por exemplo, pois as lojas e as áreas de convivência são abertas. O projeto privilegiou também o ambiente verde ao entorno da construção, um mini bosque foi preservado e agora faz parte do empreendimento, sendo possível as pessoas visualizarem de diversos pontos do mall. Anexada ao bosque, foi desenvolvido um playground especialmente criado para receber crianças, contemplando ainda espaço para pets.

O open mall é um centro comercial que reúne lojas e serviços, mas se difere do conceito de Shopping Center e de Outlet. “Um Open Mall é um centro comercial mais compacto, que combina produtos, serviços tradicionais, serviço de conveniência, a um espaço necessariamente com áreas indoor e outdoor, integrando espaços ao ar livre com lojas internas, proporcionando experiências de compras e lazer em ambientes amplos e de fácil deslocamento. E um custo muito atraente ao lojista, em função de dispensar uma infraestrutura pesada”, explica a gerente comercial do Copa Open Mall, Vanessa Xavier.

Já o Shopping Center é um centro comercial geralmente fechado em sua maior parte da edificação civil, com a utilização de ar-condicionado central, escadas rolantes em formatos verticais, e com, no mínimo, 150 operações ou superior e uma grande gama de operações. No Brasil, o Outlet, por sua vez, é uma planta horizontal com algumas áreas abertas, porém tem na prerrogativa comercial o compromisso de oferecer ao público, produtos e descontos de coleções anteriores. “Essas são diferenças significativas que impactam na experiência do cliente e do lojista. Por isso, os empresários que estarão conosco nessa jornada, terão oportunidade de criar suas operações dentro de um conceito inédito em Curitiba”, destaca Vanessa.

Marcas confirmadas

O Copa terá 80 operações que estarão ofertando produtos e serviços sob o guarda-chuva de ‘Casa e Lazer’. São cinco âncoras, oito megalojas e 66 lojas. O empreendimento já conta com as lojas-âncoras confirmadas: Balaroti (construção, decoração), CasaMart (utilidades domésticas), Ciello (móveis e decorações), Cobasi (pets e jardinagem)i, Kinder Park (entretenimento infantil indoor) e Smartfit (academia) e outras dezenas delas que estão em fase e conclusão de contratos.

A estimativa do Grupo Macopa é inaugurar o empreendimento no próximo mês de setembro. “Estamos na fase de finalização das grandes obras e negociação com lojistas que estarão presentes no espaço”, conta a gerente comercial destacando ainda que: “a inauguração vai coincidir com o período bastante movimentado para varejo, que é o fim de ano. Será uma grande oportunidade para que as pessoas conheçam o Copa Open Mall aproveitando todo o conforto, mix e lazer que o espaço irá oferecer”.

O modelo de atendimento do empreendimento é tratado também como outro diferencial, com o conjunto de serviços, toaletes e espaços de convivência confortáveis, comunicação visual de fácil entendimento e orientação. Hub Central de Convivência e Relax, Playground para crianças, adolescentes, adultos e pets. Praça de Gastronomia integrada ao Hub Central de Convivência. Área dedicada a práticas outdoor ao longo do trajeto do bosque.

