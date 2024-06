Atenção, passageiros! Três linhas de ônibus do transporte público de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), terão seus horários alterados a partir do dia 8 de julho. As mudanças serão feitas nas linhas 1002 – JD. Eldorado / Gestamp; 1003 – JD. Itália e 1099 – Col. Rio Grande / JD. Eldorado.

A medida, segundo a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semutt), visa aprimorar o serviço oferecido à população e atender ao crescimento contínuo da demanda por transporte coletivo na região. As linhas afetadas pelas mudanças são fundamentais para o deslocamento diário dos moradores, e exercem um papel estratégico para o funcionamento do sistema de transporte público local.

De acordo com informações da Semutt, os ajustes nos horários foram planejados após análise criteriosa das necessidades dos usuários e dos fluxos de passageiros observados nos últimos meses.

“As alterações têm como objetivo principal proporcionar um serviço mais eficiente e pontual, garantindo que os usuários possam contar com um transporte público de qualidade que atenda às suas demandas cotidianas”, informa o secretário da Semutt, Lucas Pigatto.

Novos horários em linhas de ônibus de SJP

Imagens: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?