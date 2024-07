Após uma fase de testes, o Volvo BZL Elétrico entrou em operação de forma regular em Curitiba. O veículo foi adquirido pela Viação Redentor, um dos operadores do sistema de transporte urbano da cidade.

A tecnologia elétrica é uma das alternativas da Volvo para zerar emissões de CO2. “Temos a meta global de reduzir em 50% os gases de efeito estufa em nossos veículos até 2030, e em 100% até 2040”, declara André Marques, presidente da Volvo Buses na América Latina.

A marca é uma das maiores fabricantes de veículos comerciais elétricos do mundo e já soma mais de 5 mil ônibus eletrificados em circulação em vários continentes.

O Volvo BZL Elétrico de Curitiba é equipado com quatro baterias de íon lítio de 94kWh e movido por um motor elétrico de 200kW e 425Nm de torque. A caixa de câmbio e o motor estão acoplados ao eixo de transmissão, o que garante mais robustez e alta disponibilidade. Além disso, o sistema de refrigeração das baterias é independente, proporcionando garantindo muito mais segurança e facilidade na operação e na manutenção. Com piso baixo e capacidade para 80 passageiros, o ônibus tem autonomia para até 300 quilômetros, podendo rodar durante todo o dia e recarregar as baterias na garagem do operador à noite.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”