Novo Mundo terá doação de sangue neste sábado; veja como doar

Neste sábado (19), os curitibanos terão a oportunidade de participar de uma mobilização para aumentar o banco de sangue do Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná). Uma equipe da instituição estará na Igreja Batista do bairro Novo Mundo (IBNM), em Curitiba, das 8h às 16h40 para realizar as coletas de sangue.

Quem quiser participar precisará fazer o agendamento do horário escolhido no site da IBNM. Sem esta inscrição não será possível doar sangue. Serão quatro doadores atendidos pelo Hemepar a cada período de vinte minutos.

“Como uma Igreja cristã, entendemos que nosso papel na sociedade é ser exemplo de toda boa ação. Este movimento está intimamente ligado à vocação da Igreja, que é servir a comunidade”, afirma o presidente da IBNM, Pastor Jean Garcia Cezar. “Portanto, uma campanha de doação de sangue é um serviço prestado à comunidade”, conclui.

Na opinião do pastor, é preciso que aconteça na sociedade uma “conscientização do benefício ao próximo, e a si mesmo, do ato de se doar sangue. Além disso, é necessário desmistificar os conceitos equivocados referentes à doação de sangue”.

Requisitos

Para doar sangue, é necessário:

ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal).

pesar no mínimo 51 quilos,

estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação)

apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).

O Hemepar é responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná. É uma entidade sem fins lucrativos e atende à demanda de fornecimento de sangue e hemocomponentes do Estado graças às doações dos voluntários.

A Igreja Batista Novo Mundo fica na Rua Cel. Herculano de Araújo, 214 – Novo Mundo). Agendamentos pelo site da igreja. Clique aqui!