Novo Ligeirão: Obras interditam acessos à Rodoferroviária por oito meses 

Desde terça-feira (23/09), a canaleta exclusiva para ônibus está bloqueada no trecho entre as ruas Mariano Torres e Zeila Moura dos Santos, na altura da Rodoferroviária. A interdição integra as obras do Lote 2.3 do Projeto BRT Leste/Oeste, executadas na Avenida Presidente Affonso Camargo. Além da canaleta, os dois retornos utilizados para acessar a Rodoferroviária e a região central também estão fechados.

Os motoristas que circulam pelo trecho precisam seguir por desvios. Quem vem do Cristo Rei pela Affonso Camargo deve entrar à direita na Rua Dr. Faivre, seguir até a Visconde de Guarapuava, dobrar à esquerda na Rua Tibagi e depois novamente à esquerda para retornar à Affonso Camargo e acessar a rodoviária.

Já os condutores que saem da Rodoferroviária em direção ao Centro devem passar pelo Viaduto do Capanema, seguir cerca de 500 metros pela Affonso Camargo sentido bairro, retornar à esquerda na Avenida São José, próximo ao Hospital Cajuru, e voltar para a Affonso Camargo para acessar a Mariano Torres e a Visconde de Guarapuava.

Estação-tubo também está bloqueada

A estação-tubo Rodoferroviária também foi desativada em ambos os sentidos. Os passageiros devem utilizar as estações mais próximas, Mariano Torres e Viaduto Capanema. No local, o sistema de áudio orienta os usuários sobre a mudança e indica as alternativas de embarque.

Durante as obras, as linhas de biarticulados 302-Centenário/Rui Barbosa, 303-Centenário/Campo Comprido e C01-Pinhais/Rui Barbosa circulam temporariamente pela via lenta. A linha 385-Cristo Rei também atende a região.

O bloqueio deve durar aproximadamente oito meses (240 dias), prazo que pode variar conforme as condições climáticas. A canaleta em frente à rodoviária está sendo escavada para receber pavimento de concreto, mais resistente ao peso dos futuros ônibus elétricos que vão operar no sistema. O projeto inclui ainda novo asfalto nas vias lentas, drenagem, calçadas acessíveis, ciclovia, travessias seguras, iluminação, sinalização e arborização. A estação-tubo também será reformada.

Até a conclusão, o trecho contará com sinalização e orientação de agentes da Superintendência de Trânsito (Setran). A intervenção faz parte do programa PRO Curitiba, que prevê R$ 6 bilhões em investimentos em obras estruturantes e sustentáveis para modernizar a cidade.

Novo ligeirão

O Lote 2.3, com valor contratual de R$ 43,6 milhões e prazo de execução de 15 meses, contempla mais de 3 mil metros de nova pavimentação, 2.123 metros de calçadas e 2.010 metros de ciclovias. As melhorias também incluem a reforma e ampliação das estações-tubo Eufrásio Correia, Mariano Torres e Rodoferroviária, preparando a infraestrutura para o novo Ligeirão Leste/Oeste, com ultrapassagens em pontos estratégicos.

Simultaneamente, ocorrem intervenções na Avenida Sete de Setembro, entre a Marechal Floriano e a Lourenço Pinto, além do calçamento entre a Mariano Torres e a Tibagi. O restante das obras na via está previsto para 2026.

