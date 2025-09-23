Show de drones surpresa intriga moradores em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O céu de Curitiba ganhou um espetáculo luminoso na noite desta terça-feira (23/09): por volta das 19 horas, diversos drones coloriram o espaço aéreo na região da Praça do Japão, formando diferentes desenhos que intrigaram moradores e pessoas que passavam pelo local.

O show de luzes não era uma apresentação artística qualquer, mas uma estratégia promocional para divulgar a terceira temporada da série “Alice in Borderland”, da Netflix, que chega à plataforma nesta quinta-feira (25/09).

A ação surpreendeu os curitibanos que, sem aviso prévio, testemunharam a coreografia aérea dos equipamentos. O fotógrafo Guilherme Pupo registrou a ação. Assista:

Minutos antes do espetáculo começar, um portal dedicado à série publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais, sugerindo que algo especial aconteceria na capital paranaense. Veja:

Alice in Borderland

A escolha da Praça do Japão para a ação não parece ter sido por acaso, considerando que a série é uma produção japonesa baseada em um mangá de sucesso. O local, que homenageia a cultura nipônica na cidade, serviu como cenário perfeito para a divulgação da nova temporada.

“Alice in Borderland” conquistou fãs ao redor do mundo com trama que mistura suspense e jogos mortais em um cenário distópico, elementos que parecem ter inspirado a apresentação luminosa que coloriu o céu curitibano.

A história acompanha Arisu, um jovem desmotivado que passa a maior parte do tempo em jogos de videogame. Certo dia, ele e dois amigos acabam misteriosamente transportados para uma Tóquio paralela e deserta, conhecida como Borderland. Nesse lugar, para permanecer vivo, cada pessoa é obrigada a participar de jogos mortais, que variam de desafios de inteligência a testes de força e trabalho em equipe.

Cada jogo é representado por uma carta de baralho. O número indica a dificuldade e o naipe o tipo de prova (espadas = força, ouros = inteligência, paus = cooperação, copas = psicológico). Ao vencer, os sobreviventes ganham “dias de visto” para permanecer no Borderland. Se o visto expira, a pessoa morre.