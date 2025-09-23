Evento que mistura yoga e animais fofinhos é atração em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na próxima sexta-feira (26/09), Curitiba será palco de uma experiência única: o Puppy Yoga, prática de yoga acompanhada de filhotes disponíveis para adoção. O evento, promovido pelo restaurante Malauí, contará com duas sessões exclusivas, às 16h e às 17h, e encerra a programação do Setembro Amarelo, reforçando a importância do autocuidado, da saúde mental e da solidariedade.

O yoga, que já reúne mais de 300 milhões de praticantes em todo o mundo, é reconhecido por seus efeitos positivos na redução do estresse, da ansiedade e da depressão. Pesquisas recentes mostram que apenas 20 minutos de prática podem diminuir os níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse, em até 30%.

No caso do Puppy Yoga, os benefícios se ampliam: estudos indicam que o contato com animais estimula a liberação de serotonina, dopamina e ocitocina, neurotransmissores relacionados ao bem-estar, à alegria e à conexão social.

Além da prática, os participantes poderão desfrutar de um brunch saudável especial preparado pelo Malauí, reforçando o conceito do restaurante de unir gastronomia nutritiva e experiências de bem-estar.

A atividade tem o valor de R$100,00 por participante, acompanhado da doação de 1kg de ração Golden. Toda a renda arrecadada, assim como as rações, será destinada à Associação Adote Vira-Lata, referência na causa animal em Curitiba. A condução das práticas será realizada pela Aura Temple, estúdio especializado em práticas integrativas e de consciência corporal.

“No Malauí, acreditamos que bem-estar vai muito além da boa gastronomia: é sobre criar experiências que nutrem corpo, mente e alma. O Puppy Yoga conecta esses pilares de forma leve e transformadora, além de apoiar uma causa social importante. Queremos que cada participante saia daqui inspirado e ainda mais consciente sobre a importância do cuidado consigo mesmo e com o próximo”, destaca Cristiane Bortoluzzi, gerente de marketing e proprietária do restaurante.

+ Veja mais: Pressão 12 por 8 deixa de ser considerada normal e passa a ser pré-hipertensão

Inscrições

O evento acontece no dia 26 de setembro, no restaurante Malauí (R. Teixeira Coelho, 350 – Batel, Curitiba), com duas turmas disponíveis, às 16h e às 17h. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo formulário online.