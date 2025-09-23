Robusta, nova escola na RMC vai atender 1.500 estudantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho de giz e cadernos novos vai ganhar um endereço especial em Araucária. O Governo do Paraná deu sinal verde para a construção da Unidade Nova Escolar Jardim dos Pássaros, no bairro Capela Velha, uma área que vem crescendo e ganhando cada vez mais moradores na Região Metropolitana de Curitiba.

Com um investimento robusto de R$ 19,9 milhões, a obra sai do papel graças a uma parceria entre o governo estadual e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dentro do programa Educação para o Futuro. A assinatura da ordem de serviço pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) marca o momento em que o projeto deixa as pranchetas e começa a ganhar vida no terreno.

A nova escola não será uma construção qualquer. Com 4.483 m² de área, o espaço foi pensado para acolher aproximadamente 1.500 estudantes – sendo 900 vagas destinadas ao ensino fundamental e outras 600 para o ensino médio. A estrutura contará com 24 salas de aula, quadra poliesportiva coberta, biblioteca, laboratórios bem equipados, além de cozinha, refeitório e um pátio de convivência para os momentos de descontração entre as aulas.

Para Eliane Teruel Carmona, que está à frente do Fundepar como diretora-presidente, esta obra representa mais que tijolos e cimento. “A Escola Jardim dos Pássaros chega para responder à realidade de uma região em expansão e garantir que crianças e jovens tenham acesso a uma educação pública de qualidade perto de suas casas”, diz.

A previsão é que os portões da nova unidade sejam abertos aos estudantes em novembro de 2026, trazendo alívio para as famílias da região que hoje precisam deslocar seus filhos para escolas mais distantes.

O Educação para o Futuro, programa que financia esta construção, é uma iniciativa ampla que busca não apenas construir novas escolas, mas também modernizar as já existentes, com foco em acessibilidade, inovação pedagógica e ampliação de vagas por todo o estado.

Um diferencial técnico da obra é o uso da metodologia BIM (Building Information Modeling) em todas as etapas da construção, garantindo mais precisão e eficiência – o que significa menos desperdício de recursos públicos e mais qualidade na entrega final para a comunidade escolar.