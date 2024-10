Nova orla de Pontal do Paraná vai ter sistema contra alagamentos; veja como vai ficar

A revitalização da Orla de Pontal do Paraná, entre os balneários de Monções e Canos, no Litoral do estado, prevê o plantio de vegetação nativa na área de restinga, drenagem urbana e programas de monitoramento de fauna e flora ao longo dos 3,66 quilômetros.

A obra, cujo edital de licitação foi publicado em 25 de setembro, será executada pelo Instituto Água e Terra (IAT), órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável (Sedest). O orçamento detalhado do projeto é sigiloso, conforme a legislação.

A abertura de envelopes com as propostas está programada para ocorrer no dia 23 de dezembro, com início das obras previsto para o primeiro trimestre de 2025. O prazo de conclusão é de 13 meses. “Assim como foi feito em Matinhos, chegou a vez da orla de Pontal do Paraná ser revitalizada. As melhorias dessa área serão uma moldura que vai complementar toda a beleza natural da região, que é uma verdadeira pérola do nosso Litoral”, diz o secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza.

Foto: Divulgação/IAT.

Entre as ações ambientais planejadas está a arborização do entorno das novas estruturas para beneficiar a biodiversidade local, melhorar a qualidade do ar e reduzir o impacto das ilhas de calor na região. Ao todo, o reforço será de 2.430 plantas, entre espécies de árvores, arbustos e herbáceas.

“Durante as fases da obra que envolvem intervenções na vegetação, todos os espécimes de flora nativa da restinga serão resgatados e conduzidos para espera e posterior replantio. Além disso, as novas passarelas foram planejadas para permitir o crescimento de espécies típicas da restinga embaixo e no entorno das estruturas”, explica o engenheiro da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, Rafael Portela.

Obra em Pontal vai minimizar alagamentos

A obra também implementará uma estrutura de microdrenagem robusta, com o objetivo de minimizar alagamentos e a erosão do solo causados pela água da chuva. Serão instaladas galerias ao longo da Avenida Deputado Aníbal Khury, à beira-mar, que irão transportar a água para os canais de macrodrenagem existentes no município.

Foto: Divulgação/IAT.

O governo do estado também promete, ao longo da revitalização, executar programas ambientais com foco em monitorar e conscientizar a população sobre os impactos ambientais das obras. Por exemplo, afugentamento de forma segura de animais das áreas de intervenção para minimizar acidentes, a supervisão contínua da recomposição da flora, iniciativas de educação ambiental destinadas às comunidades locais e o monitoramento direto de espécies de fauna da região.

As primeiras licenças ambientais necessárias para o início das obras já foram emitidas pelo IAT. A concepção do projeto é da Paraná Projetos, serviço autônomo ligado à Secretaria do Planejamento.

O que vai ter na nova orla de Pontal do Paraná?

Foto: Divulgação/IAT.

A nova orla de Pontal do Paraná inclui melhorias no calçamento, pista para corrida, ciclovia, quiosques e áreas de lazer. Além disso, serão implementadas sinalizações, passarelas para pedestres e dispositivos de acessibilidade.

