Nova orla de Pontal do Paraná tem edital liberado; Como vai ficar?

O edital de licitação das obras de requalificação da orla de Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná foi publicado nesta quarta-feira (25) pelo governo estadual. A nova orla será revitalizada ao longo de 3,66 quilômetros, entre os balneários de Monções e Canoas.

O projeto inclui melhorias no calçamento, pista para corrida, ciclovia, quiosques e áreas de lazer. Além disso, serão implementadas sinalizações, passarelas para pedestres e dispositivos de acessibilidade, todos com foco na valorização do espaço público e na promoção do turismo. O orçamento detalhado do projeto é sigiloso, conforme a legislação.

A abertura de envelopes com as propostas está programada para 23 de dezembro, a partir das 9h30. A concorrência eletrônica visa contratar uma empresa especializada em arquitetura e engenharia para elaborar os projetos e executar as obras.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, chegou a vez de Pontal do Paraná ser requalificada.

“A área prevista para obras é uma pérola de Pontal do Paraná, começa em Praia de Leste e se estende a Ipanema. Essa revitalização trará diversos equipamentos urbanos, de uma via beira-mar, pista de caminhada, ciclovia, revitalização da avenida, que vai fazer com que haja uma grande moldura para toda a beleza natural, uma grande vitória da população”, disse Souza.

