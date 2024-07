Quem passar pela Avenida Sete de Setembro no bairro Seminário, em Curitiba, a partir de julho, vai encontrar um novo conceito de loja, focada em categorias do ramo de materiais de construção, como materiais elétricos, iluminação, casa conectada, ferramentas e jardinagem. É a Iluzze, primeira loja do Grupo Vellore, empresa localizada em Pinhais (PR).

A empresa já se destaca no segmento de materiais elétricos e iluminação com a marca Foxlux, além de ferramentas manuais, jardinagem e linha agrícola com a marca Famastil.

Com um investimento de mais de R$ 5 milhões, a Iluzze foi planejada para entregar a Curitiba uma loja inovadora, focada em soluções para obras, reformas e construção. Para isso, vai trabalhar no formato multimarcas e, além de Foxlux e Famastil, o consumidor vai ter à disposição marcas de renome do mercado como WEG, Dewalt, SIL, Tekbond, Stella, Soprano, Wetzel, Pado e Plastilit, todas com preços competitivos.

+ Viva Curitiba: Dinossauros invadem restaurante de Santa Felicidade nesta sexta

“O propósito da Iluzze é oferecer soluções para todos os públicos, por meio de atendimento especializado com agilidade, tornando a experiência de compra prática e certeira. São mais de 4 mil produtos no portfólio para atender as mais diferentes necessidades dos consumidores, desde profissionais de arquitetura, decoração, eletricistas, engenheiros, até pessoas que têm interesse nessa área por hobby e gostam de consumir conteúdo no formato ‘Faça você mesmo’, conta Alessandra Abage Gomes, gerente do Operações da Iluzze.

O Grupo também está apostando em uma equipe técnica capaz de não só atender de forma diferenciada, mas também de atuar como consultores na hora de escolher os melhores itens.

“Contaremos com uma curadoria completa e robusta com itens das melhores marcas em materiais elétricos e iluminação para atender dos pequenos aos grandes projetos. Além disso, o espaço Casa Conectada apresenta possibilidade de testar dispositivos que garantem mais facilidade, praticidade e segurança para o dia-a-dia. E, por fim, uma ampla variedade de ferramentas manuais e elétricas para construção, trabalho no campo, jardinagem e uso doméstico”, explica Paulo Ribeiro, Presidente do Grupo Vellore.

+ Veja mais: Advogado famoso e polêmico do Paraná, Claudio Dalledone é condenado a 11 anos de prisão

A loja conta ainda com um espaço para atendimento especializado, em que os clientes poderão falar sobre suas necessidades com consultores e encontrar as melhores soluções para sua casa, projeto ou ideia. E, para entregar uma solução completa, a Iluzze também oferece um espaço para cursos, workshops e pequenos eventos, com o objetivo de capacitação, proporcionando momentos de troca e aprendizado entre público e especialistas.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”