Nova linha de ônibus de Curitiba começa a circular na segunda; saiba o trajeto

Uma nova linha de ônibus começa a circular em Curitiba, a partir da próxima segunda-feira (19). A linha 707-Tatuquara/Centro vai fazer ligação direta entre o Terminal Tatuquara e a Praça Rui Barbosa, no Centro da capital.

A nova linha terá trajeto de 46,9 quilômetros e poderá atender até 14,4 mil usuários por dia. Os ônibus da linha 707-Tatuquara/Centro terão pontos de parada no Terminal Tatuquara, nas estações-tubo PUC, Paiol e na Praça Rui Barbosa.

A frota da linha 707-Tatuquara/Centro conta com 15 veículos e segundo a Urbs, vai operar com intervalo de 8 minutos nos horários de pico e de 20 minutos em horários de menor movimento. O tempo de deslocamento é de 60 minutos.

Nesta nova linha, o Ligeirinho prometer proporcionar uma economia de 15 minutos no tempo de deslocamento dos passageiros da região, que antes tinham que ir do Tatuquara até o Terminal Pinheirinho para então fazer a conexão para o Centro da cidade.

Localizado ao lado da Rua da Cidadania do Tatuquara, o Terminal Tatuquara foi inaugurado em 29 de maio de 2021. Atualmente recebe cerca de 34 mil passageiros por dia.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!