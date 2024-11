Nova linha de ônibus da Grande Curitiba começa a circular nesta terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova linha de ônibus S02-Roça Grande/Linha Verde entra em operação nesta terça-feira (19), na ligação entre Curitiba e o município de Colombo, na Região Metropolitana. Essa rota ligará o Terminal Roça Grande, em Colombo, à recém-inaugurada Estação-tubo Solar, em Curitiba.

De acordo com a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) a nova linha contará com 37 viagens por dia, beneficiando mais de 3 mil usuários diariamente.

Com trajetos diretos pelos bairros Jardim Osasco e Campo Pequeno, a operação atenderá uma demanda importante de passageiros que necessitam acessar serviços essenciais na região.

Para o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, a iniciativa reflete o compromisso da agência em melhorar a mobilidade metropolitana. “A conexão do Terminal Roça Grande com a Linha Verde amplia as opções de deslocamento para os moradores, oferecendo mais rapidez e eficiência no transporte diário. Isso significa mais qualidade de vida para quem depende desse serviço”, destaca Santos.

Integração com outras linhas

A linha metropolitana S02 também se integrará com outras importantes linhas urbanas e alimentadoras, como a 350-Solar/Pinheirinho e a 361-Augusto Stresser, além dos alimentadores 213-São João e 212-Solar, facilitando ainda mais o deslocamento dos usuários entre Colombo e Curitiba.

Mais ônibus em Colombo

Gilson Santos ressalta que a Amep está em constante processo de adaptação e aprimoramento do transporte coletivo metropolitano que atende Colombo. Recentemente, foi a retomada a linha B72-Colombo/Guadalupe (via T. Roça Grande), que agora tem ligação direta à sede do município, e o aumento de horários dos alimentadores S12-Parque Embu, S14-Ana Rosa e S15-Santa Tereza.

Também foi criada a linha B06-Guaraituba/Rui Barbosa (via T. Maracanã – Semidireto), que facilita o acesso ao centro de Curitiba, passando pela Avenida Marechal Deodoro e Praça Rui Barbosa.