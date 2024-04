O tempo em Curitiba segue instável nos próximos dias com a aproximação de uma nova frente fria. As temperaturas não mudam e a novidade é chuva mais intensa pelo menos a partir do fim de semana, segundo o Simepar. A previsão do tempo para Curitiba segue com temperatura entre os 187 e 25ºC nos próximos dias.

Segundo o Simepar a chuva será presente na capital dos paranaenses a partir de sábado, e assim segue por pelo menos cinco dias seguidos. O acumulado maior fica para o domingo, com previsão de um acumulado de 11,8 milímetros.

Previsão do tempo para Curitiba

Segundo o Simepar, na quinta-feira o Paraná terá instabilidade atmosférica um pouco mais elevadas. “Algumas áreas de chuvas, mais organizadas, ocorrem especialmente entre porções ao norte do Rio Grande do Sul e regiões ao sul do Paraná, mais próximas da divisa com Santa Catarina. O tempo fica mais abafado em direção a áreas mais ao norte do Estado, com algumas chuvas isoladas”, afirmou o Instituto

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba