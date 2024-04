Harmuch quer vencer na 2.ª etapa da Copa HB20 em Goiânia-GO

O piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/ Place Investimentos XP/Luminary) participa no fim de semana (12 a 14/04), da 2.ª etapa da Copa Hyundai HB20 2024, na categoria Super Master, que será realizada no Autódromo de Internacional de Goiânia-GO. A Copa Hyundai HB20 2024 faz parte evento nacional e neste fim de semana estará num Racing Day, onde ainda teremos as etapas da Copa Truck 2024 e NASCAR Brasil 2024, com corridas no sábado e domingo.

Esse será o segundo contato dos pilotos com os carros da temporada 2024, onde Cláudio Harmuch terá uma nova configuração de motor e vai experimentar treino livre dessa quinta-feira (11/04), na pista de Goiânia. A temporada 2024 da Copa HB20 teve início nos dias 16 e 17 de março (Campo Grande-MS); e o restante das etapas serão: 13 e 14 de abril (Goiânia-GO); 15 e 16 de junho (Nova Santa Rita-RS); 03 e 04 de agosto (Interlagos-SP); 31/08 e 01 de setembro (Cascavel-PR); 12 e 13 de outubro (Mogi Guaçu-SP); 16 e 17 de novembro (A definir); e 07 e 08 de dezembro (Goiânia-GO).

Cláudio Harmuch iniciou bem a temporada na Copa Hyundai HB20 2024, conquistando um segundo e um terceiro lugares, na categoria Super Master, na 1.ª etapa realizada em março, no Autódromo de Campo Grande (MS). “Conseguimos dois pódios na categoria Super Master, da etapa de abertura da temporada 2024 na Copa Hyundai HB20, mas o resultado poderia ter sido melhor ainda. Meu carro não tinha um bom rendimento do motor e conversamos com os organizadores do evento e mecânicos, que prometeram um carro melhor para essa etapa. Com o patrocínio da Uninter, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e apoio da Place Investimentos XP e da Luminary, vou em busca das vitórias na categoria Super Master, da Copa Hyundai HB20 2024, em Goiânia, pista que eu ando bem e obtive minha primeira vitória em 2023. Mais uma vez teremos muito trabalho nessa categoria disputadíssima, com os melhores pilotos do Brasil em provas dessa modalidade, mas temos condições de proporcionar boas corridas brigando pelas vitórias. Vamos em busca da primeira vitória dessa temporada e seguir rumo ao título da Super Master”, declarou Cláudio Harmuch (Unintere/ Place Investimentos XP/Luminary).

Confira a programação completa do fim de semana em Goiânia:

Sexta-feira, 12 de abril – Portões fechados ao público:

08h00 – NASCAR Brasil – Shakedown 1;

10h20 – Copa Hyundai HB20 – TL1;

10h55 – Copa Truck – TL1 Elite;

11h40 – Copa Truck – TL1 Pro;

12h25 – NASCAR Brasil – Shakedown 2;

13h40 – Copa Hyundai HB20 – TL2;

14h15 – Copa Truck – TL2 Elite;

15h00 – Copa Truck – TL2 Pro;

15h45 – NASCAR Brasil – Treino Extra;

16h40 – Copa Hyundai HB20 – TL3 (somente duplas).

Sábado, 13 de abril – Abertura dos portões: 08h00:

08h45 – NASCAR Brasil – TL1;

09h40 – Copa Hyundai HB20 – TL4;

10h15 – Copa Truck – TL3 Elite;

10h55 – Copa Truck – TL3 Pro;

11h40 – Copa Hyundai HB20 – Classificação;

12h35 – NASCAR Brasil – TL2;

13h30 – Copa Truck – Classificação Elite;

13h52 – Copa Truck – Top Qualifying Elite;

14h12 – Copa Truck – Classificação Pro;

14h34 – Copa Truck – Top Qualifying Pro;

15h13 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 1;

16h00 – NASCAR Brasil – Classificatorio 1;

16h18 – NASCAR Brasil – Classificatorio 2;

16h33 – NASCAR Brasil – Super Pole;

16h50 – Horário Promocional.

Domingo, 14 de abril – Abertura dos portões: 08h00:

08h30 – NASCAR Brasil – Warm Up;

08h50 – Copa Truck – Warm Up;

09h13 – NASCAR Brasil – Corrida 1;

10h18 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 2;

11h00 – Visitação aos Boxes;

11h10 – Desfile de Caminhões;

11h50 – Desfile de Pilotos;

12h30 – Copa Truck – Corrida 1;

13h03 – Copa Truck – Corrida 2;

13h45 – NASCAR Brasil – Grid Walk;

14h23 – NASCAR Brasil – Corrida 2;

15h30 – Horário Promocional.

(Fotos: Vanderley Soares/Vicar/Divulgação).