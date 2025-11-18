Nova concessão do transporte em Curitiba reacende debate sobre extinção de cobradores

Sete anos após o início de um processo que pode levar à extinção da função de cobradores de ônibus em Curitiba, a categoria pode enfrentar um novo baque. A futura concessão que vai definir os rumos do transporte público da capital traz a possibilidade de novos cortes. Este foi um dos principais temas discutidos durante as audiências públicas realizadas pela Prefeitura de Curitiba nos dias 1º e 15 de outubro.

Para o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc), os documentos colocados em consulta trazem riscos concretos aos trabalhadores que seguem no sistema.

A proposta de concessão prevê, no escopo B da minuta, a automatização, a operação, a manutenção e a conservação da infraestrutura da Rede Integrada de Transporte (RIT), além da execução dos investimentos obrigatórios definidos em contrato. No conjunto de regras que organiza os serviços por lote, a Cláusula 15 autoriza cada concessionária a adotar soluções automatizadas nas estações-tubo, sempre respeitando os limites legais e a liberdade de gestão de cada empresa.

A Cláusula 15.2.1 detalha que, com a adoção de sistemas automáticos, a concessionária fica dispensada de manter a mão de obra antes empregada nessas funções. Os estudos anexados à consulta pública mostram que os cobradores foram alocados em partes orçamentárias distintas, classificados como parte do custo das operações de infraestrutura. Na prática, esse enquadramento reforça a tendência de desligamento gradual da categoria.

A automatização das estações-tubo, que inclui plataforma nivelada com a calçada e portas automáticas, permite ao passageiro acessar o interior dos ônibus apenas com a validação eletrônica do cartão transporte ou o pagamento com cartão de crédito ou débito. O processo elimina a atuação do cobrador, substituído pelo sistema digital. A tecnologia já foi testada ao longo do primeiro semestre de 2025.

Para o vice-presidente do Sindimoc, Rogério Campos, embora a nova concessão destaque inovação e modernização, o texto deixa em segundo plano a valorização dos profissionais do transporte coletivo. “O papel do trabalhador é importante no transporte coletivo, seja para ajudar a embarcar, ajudar a descer ou para dar informações. Levamos essas questões ao presidente da Urbs e fomos informados de que seria aberto um diálogo sobre essa questão”, afirma o dirigente.

As preocupações do sindicato foram formalizadas em um documento enviado durante o período de consulta pública. No texto, a entidade solicita garantias de manutenção dos empregos, contratação de seguro contra acidentes de trânsito e proibição de terceirização das funções de motoristas e cobradores.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Categoria em extinção?

Desde 2018, a classe de cobradores de ônibus começou a enfrentar o risco de desaparecer em Curitiba. A retirada desses trabalhadores de seus postos iniciou com a alteração da Lei nº 10.333, de 2001 em 2019, que passou a permitir que não haja cobradores somente nos ônibus que param nas estações-tubo e nos micro-ônibus.

A retirada dos profissionais ganhou força após a alteração, em 2019, da Lei Municipal nº 10.333, de 2001, que passou a permitir a ausência de cobradores nos ônibus que atendem exclusivamente estações-tubo e nos micro-ônibus. Em 2023, os últimos cobradores que atuavam em linhas convencionais foram retirados, restando apenas as linhas Interbairros 4, 5 e 6 com a função ainda ativa.

Desde então, o trabalho permanece apenas nas estações-tubo e terminais administrados pela Urbs. Dos cerca de seis mil trabalhadores da categoria, a maior parte foi realocada ou requalificada, caminho que volta a ser apontado como solução possível nos novos contratos.

Automatização será gradativa, indica Urbs

Segundo a Urbs, a automatização das estações-tubo acontecerá de forma gradativa ao longo de três anos. Todos os terminais permanecerão operando com cobradores. Em nota enviada à Tribuna, o órgão afirma que a transição será conduzida “de maneira a aproveitar o turnover (taxa de rotatividade de funcionários de uma empresa) natural do sistema, com aposentadorias e saídas voluntárias, ou seja, sem que haja demissão em massa dos cobradores devido à automação”.

A Urbs também destaca que os trabalhadores serão capacitados para outras áreas por meio de convênios com Sesc e Senat, podendo migrar para funções como motoristas, operadores ou profissionais da área mecânica. “É válido lembrar que os motoristas e cobradores que trabalham atualmente no sistema formam uma mão de obra qualificada e que conhece bem o transporte coletivo da cidade. Ela deve ser aproveitada naturalmente pelas empresas vencedoras”, explica o órgão.

A extinção definitiva da função dependerá das decisões das novas concessionárias, que terão total responsabilidade sobre contratações, demissões e gestão das equipes. A Urbs reforça que não possui poder diretivo sobre as relações trabalhistas, mas pretende atuar como mediadora para garantir que a mão de obra atual seja aproveitada sempre que possível.

A consulta pública das minutas da concessão estava aberta até a ultima segunda-feira (17/11). Após essa etapa, o leilão está previsto para ocorrer na B3 em janeiro de 2026, com início do contrato programado para junho. O período de transição entre o modelo atual e a nova concessão poderá durar até 24 meses.

Durante toda a fase de transição e ao longo da execução contratual, a Urbs afirma que seguirá fiscalizando as relações trabalhistas por meio de vistorias presenciais, diálogo com sindicatos, análise de documentos e atendimento a denúncias. A nova concessão também amplia indicadores de qualidade e prevê pesquisas contínuas de satisfação dos usuários.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉