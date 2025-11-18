Bolão gigante na RMC acerta 15 dezenas da Lotofácil e divide R$ 12 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A noite desta segunda-feira (17) foi de festa — e muita comemoração — em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Uma aposta da Lotofácil 3540, feita na Lotérica Loterias Macanhan, no Centro da cidade, acertou os 15 números do concurso e garantiu uma fatia do prêmio principal de R$ 12 milhões.

O resultado da Lotofácil 3540 foi: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23 e 25.

A aposta vencedora de Pinhais foi feita em bolão de 18 números, dividido em 7 cotas. Por conta disso, cada participante vai receber cerca de R$ 200 mil, valor suficiente para dar uma boa renovada na vida — desde trocar de carro até quitar dívidas ou planejar aquela viagem que sempre ficava no “ano que vem”.

Ao todo, oito apostas acertaram os 15 números do concurso. Cada uma levou R$ 1.393.089,60. O bolão de Pinhais entrou nessa divisão e garantiu essa bolada para os apostadores da região metropolitana.

Quer tentar a sorte também?

O próximo sorteio da Lotofácil acontece hoje, terça-feira (18/11/2025), e tem prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Para jogar, basta marcar entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis. As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer lotérica ou pelo aplicativo/portal oficial da Caixa.

E, claro, quem quiser aumentar as chances pode apostar em bolões organizados pelas próprias lotéricas.

